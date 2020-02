Una Vita, anticipazioni del 12 febbraio: Casilda scopre la verità su Jacinto

“Una Vita” torna mercoledì 12 febbraio 2020 alle 14,10 sulla rete ammiraglia Mediaset con un nuovo imperdibile episodio dove si tornerà a parlare del grave incidente subito da Lucia Alvarado, che aprirà nuovi inaspettati scenari, mettendo in luce l’avidità e la perfidia di alcuni personaggi della narrazione.

Padre Telmo finalmente riuscirà a sincerarsi personalmente delle condizioni della giovane ereditiera, che ormai ha rapito il suo cuore e diventato unico suo pensiero. Nel frattempo Casilda prenderà delle informazioni circa il cugino Jacinto, che è da poco arrivato ad Acacias, per la gioia di Marcelina. Il giovane però cela un segreto.

E’ scontro tra Espineira e Fra Guillermo

Quando padre Telmo ritornò ad Acacias si era ripromesso di sorvegliare Lucia e far si che alla ragazza non potesse più capitare nulla. Gli accordi presi con il priore Espineira si sono ormai vanificati, anche in considerazione del profondo disprezzo che il parroco nutre nei confronti del suo superiore, che si è dimostrato un uomo avido indegno dell’abito che indossa.

Telmo non è riuscito a proteggere Lucia. I sensi di colpa stanno divorando il padre, che è anche consumato dalla passione irrefrenabile che nutre nei confronti della ricca ereditiera del marchesato dei Valmez. In un momento di profondo sconforto, Telmo si apre a Fra Guillermo, suo mentore e amico, rivelando tutta la verità sul priore.

Guillermo prenderà l’iniziativa di affrontare il superiore, ma la conversazione non è delle migliori. Il priore getta delle ombre su Telmo, poiché non è riuscito a compiere la missione che gli aveva affidato mesi prima. Il matrimonio di Antonito e Lolita ha riportato ad Acacias molti personaggi noti nella soap, come Jacinto, il cugino di Casilda. Marcelina è felice per il ritorno del suo amato in città, mentre Casilda è titubante; la domestica teme infatti che il cugino si sia già messo nei guai.

Casilda cercherà di capire quali sono le intenzioni del suo familiare, così, indagando, scoprirà che il cugino ha una relazione con una ragazza del paese natio. La domestica della Rubio cercherà quindi di evitare che Marcelina si esponga nel manifestare a Jacinto i suoi sentimenti, ma soprattutto per risparmiarsi questa brutta umiliazione. Ci riuscirà?