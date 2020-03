Una Vita, anticipazioni dal 22 al 27 marzo: Donna Celia litiga con Fulgencia per Milagros

Nonostante l’emergenza sanitaria, le soap opera che allietano il pomeriggio di Canale 5 continuano la loro normale messa in onda, dando un po’ di svago agli italiani in quarantena. Anche questa settimana la soap opera “Una Vita“, andrà in onda da lunedì a venerdì con una puntata speciale la domenica pomeriggio alle 14:10 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 22 marzo a venerdì 27 marzo.

Samuel va su tutte le furie quando scopre che Telmo e Lucia vogliono rendere pubblica la loro relazione con i vicini del quartiere. Tale rivelazione rende l’Alday molto nervoso e giura a se stesso di trovare un modo per vendicarsi della ragazza, che l’ha abbandonato sull’altare. Anche il Priore Espineira è in agitazione dato il mancato matrimonio tra Lucia e Samuel, che ha negato al prelato di mettere le mani sull’eredità dei marchesi di Valmez. Il Piore convoca Samuel e gli chiede di trovare un modo efficace per impadronirsi dei soldi di Lucia.

Dopo aver colpito per sbaglio Don Felipe con la pistola che aveva comprato per togliersi la vita, Don Ramon si sente in colpa per l’amico. Al contrario l’Alvarez Hermoso è disposto a perdonare l’amico. Telmo e Lucia organizzano una festa per il loro fidanzamento e proprio durante i festeggiamenti, sopraggiunge Samuel, che inizia ad insultare prima di tutto i futuri sposi e poi decide di accanirsi contro Don Felipe, ritenendolo responsabile del suo mancato matrimonio con Lucia.

L’arrivo della balia Fulgencia che si occuperà di Milagros, agita molto Donna Celia che vorrebbe occuparsi della bambina da sola. Il rapporto tra le due si complica ogni giorno di più, dato che la Signora Alvarez Hermoso ritiene che la balia sia una totale incapace e non sappia occuparsi al meglio della piccola. La situazione tra le due sta per complicarsi ancora di più, quando, Fulgencia di ritorno da una commissione vede Donna Celia comportarsi in maniera molto strana con Milagros. La tata sconvolta da quello che ha visto decide di lasciare il quartiere per sempre.

Nel quartiere arriva Padre Bartolomè, amico di Telmo che ha celebrato il funerale di Frate Guillermo e vuole trovare dei documenti per compromettere l’autorità del Piore Espineira e durante le sue ricerche scopre qualcosa di veramente importante. Intanto Batan fa visita a Samuel e gli chiede di spaventare, e magari uccidere, se la situazione dovesse peggiorare, un suo cliente che gli deve una grossa somma di denaro. Questa cosa potrebbe estinguere tutti i debiti che l’Alday ha contratto con lui.