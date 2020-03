Una Vita, anticipazioni 9 marzo 2020: Telmo e Lucia fanno arrestare il Filo

La trama della telenovela Una Vita riguardante l’episodio che sarà trasmesso lunedì 9 marzo 2020 su Canale 5, nel pomeriggio dalle ore 14,10 sino alle 14,45 circa. Durante questo episodio scopriremo che Telmo vuole aiutare il commissario Mendez per far arrestare il Filo. L’uomo, secondo Agustina, sarebbe il killer di Guillermo. Intanto, una scomparsa turba gli abitanti di Acacias. Lucia vuole aiutare Telmo nel suo intento. Per questo motivo va alla taverna e lo aiuta a far arrestare il criminale Filo.

Ramon non riesce ancora a credere di aver perso il suo grande amore Trini. L’uomo, pensa sempre a quello che è accaduto e nel frattempo non riesce a sopportare i pianti di sua figlia Milagros. Per questo motivo la piccola va ad abitare per il momento a casa di Celia. Nel frattempo, Telmo e Lucia rivelano a Felipe che loro due si sono fidanzati.

Anticipazioni Una Vita: l’arresto di Filo, l’assassino di frate Guillermo

In seguito alla morte di Trini, accaduta in una situazione tutta da chiarire, nulla è più come prima nel quartiere Acacias 38. La donna, poco prima di morire, era insieme a Celia che non le avrebbe dato in tempo le medicine adeguate a fermare una forte crisi respiratoria.

La strategia architettata da Telmo e Lucia per incastrare Filo funziona, e i due d’accordo riescono a far catturare il criminale. Intanto, ad Acacias si festeggiano l’arresto di Filo, l’assassino di frate Guillermo. Jimeno riferisce a Samuel una brutta notizia, riguardo a un problema. Samuel Alday, triste e affranto, va a trovare Ursula in prigione.

Tito e Íñigo, invece, sottoscrivono un contratto di fronte ad un notaio. Il fratello di Flora, dopo, piomba nel panico quando vede una strana persona che si muove indisturbato nei pressi de La Deliciosa. Più tardi, Liberto scopre la sua vera identità. L’uomo in questione è Andrés, un pericoloso usuraio. La famiglia Palacios chiede a Telmo di andare a trovare Ramon.