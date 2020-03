Una Vita, anticipazioni 8 marzo 2020: Batan minaccia di morte Samuel

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci la trama dell’episodio di domenica 8 marzo 2020, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.15. In questo nuovo avvincente appuntamento con le vicende di Acacias 38 vedremo Batan minacciare pesantemente Samuel. Intanto Lucia e Telmo troveranno con l’aiuto del commissario Mendez il modo per salvare Ursula.

Grazie all’aiuto dell’ispettore Mendez, Lucia e Telmo studiano un piano per ottenere da Agustina le informazioni necessarie per scagionare Ursula, la quale corre il rischio di essere giustiziata per l’omicidio di Fra Guillermo.

Anticipazioni Una Vita: Celia vuole Milagros, Ramon scompare

Batan si reca con il suo scagnozzo Filo a casa di Samuel e lo avverte che il tempo a sua disposizione è finito e che quindi dovrà pagare il debito con la sua vita. Che per l’Alday sia arrivato il tempo di pagare per tutti i suoi crimini? Con uno stratagemma, Mendez fa in modo che Agustina indentifichi Filo come il probabile assassino di Frate Guillermo, senza però che la domestica si accorga di stare collaborando con le indagini. Inigo non sa come trovare le 25 mila peseta richieste da Salvador per cedergli Tito. Dietro consiglio di un suo fornitore, il fratello di Flora pensa perciò di rivolgersi ad un usuraio.

Lucia e Telmo si aprono con Felipe confessandogli del loro amore, poi chiedono all’uomo il suo consenso per portare avanti la loro relazione. Nonostante il marito di Celia non abbia niente in contrario chiede ai due di non lasciarsi andare ad effusioni in pubblico, onde evitare altri scandali.

Accortasi che Ramon non sopporta più i pianti di Milagros, Celia chiede ad Antonito di poter portare la bambina nella sua casa. Telmo offre a Mendez il suo aiuto per arrestare Filo, colui che Agustina ha identificato come l’assassino del suo mentore. Intanto Ramon scompare all’improvviso. Cosa gli sarà successo? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.