Una Vita, anticipazioni 16 febbraio 2020: Telmo lascia il sacerdozio per Lucia?

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di domenica 16 febbraio 2020, in onda nella fascia pomeridiana del palinsesto della rete Mediaset di Canale 5, dalle 14.20 fino alle ore 16.20 circa.

Nel corso di questo appuntamento con le vicende di Acacias 38 vedremo Telmo svelare tutta la verità su Samuel a Fra Guillermo. Inoltre, Telmo cercherà di aprire gli occhi a Lucia sull’uomo che si accinge a sposare. Tito riesce a conquistarsi le simpatie degli abitanti di Acacias, ma Liberto è preoccupato, perché ha timore che la sbadataggine del pugile finisca per nuocere alla sua prestazione sul ring.

Anticipazioni Una Vita: Telmo rivela a Lucia come è morto zio Joaquin

Per difendersi dalle accuse di Espineira, Telmo finisce per raccontare tutti i crimini commessi da Samuel a Guillermo, che ne resta sconvolto. Il sacerdote si reca poi da Lucia e cerca di aprire gli occhi anche a lei sulla pericolosità dell’Alday: Telmo rivela così a Lucia, che suo zio Joaquin è stato in realtà assassinato da Samuel. La giovane si rifiuta però di credere che il fidanzato sia un assassino.

Mentre è intenta a fare compere assieme a Celia, Trini viene colta da un malore. Mancano alcuni minuti all’incontro con il pugile francese, ma di Tito ancora nessuna notizia: preoccupati, Inigo e Liberto si mettono a cercarlo per scoprire che fine abbia fatto. Guillermo consiglia a Telmo di far chiarezza sui suoi sentimenti riguardo a Lucia, invitandolo a lasciare il sacerdozio se capisse di essere innamorato di lei.

Susana è sempre più preoccupata per il suo nipotino malato, perché i medici non hanno ancora scoperto a cosa sia dovuta la sua situazione. Involontariamente Casilda spinge Marcelina a cercare di sedurre Jacinto, anche se il primo tentativo della giovane non va in porto. Telmo si allontana dalla parrocchia per pensare. Intanto Ursula inveisce contro Fra Guillermo, convinta che sia stata lui a dire a Telmo di abbandonare il sacerdozio. Come finirà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.