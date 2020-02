Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: Telmo sempre più isolato

Come andrà a finire tra Espineira, Fra Guillermo e padre Telmo? A rivelarlo sono le anticipazioni della soap opera Una Vita, che annunciano nuovi conflitti e verità sconcertanti, come quella che il mentore apprenderà direttamente dal priore, circa il vero motivo che ha portato Telmo ad Acacias. Lucia ora è in serio pericolo, ma la ricca ereditiera sembra del tutto ignara della minaccia che incombe sulla sua persona.

La puntata di venerdì 14 febbraio 2020 si prospetta molto emozionante e coinvolgente; Espineira, indispettito dalle parole di Fra Guillermo, ha rivelato al frate tutta la verità su Telmo, ma soprattutto ha messo in luce l’avidità con cui il priore ha gestito la questione, puntando solo al vile denaro.

Fra Guillermo è sconvolto

Il francescano non può assolutamente accettare le parole del priore, meno che mai accettare che il suo pupillo sia capace di portare a termine un’azione tanto subdola e vile. Per vedere se padre Telmo è realmente capace di tanta viltà, non ci resta che assistere al prossimo appuntamento con la celebre soap opera spagnola, che sta avendo un grande successo anche in Italia.

Anche Guillermo era a conoscenza del trasporto di Telmo nei confronti di Lucia, una cosa che è ormai sotto gli occhi di tutti, soprattutto di Samuel Alday, che ora più che mai mette alle strette Lucia per unirsi quanto prima in matrimonio con lei. Guillermo conosce troppo bene Telmo per credere al priore, dunque cerca un confronto chiarificatore con il parroco di Acacias.

La situazione di Telmo è ora parecchio compromessa; il prete è sempre più isolato e oggetto delle critiche dei parrocchiani. Una situazione ideale di cui si approfitterà Samuel Alday. Espineira si è quindi vendicato mettendo a segno un colpo molto basso nei confronti del parroco di Acacias, ma presto Telmo passerà al contrattacco, diventando protagonista di un gesto inaspettato ed eclatante.