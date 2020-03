Un Posto al Sole, sospese le registrazioni delle nuove puntate

Una delle soap opera più amate di sempre è sicuramente Un Posto al Sole. Da oltre vent’anni le avventure di palazzo Paladini appassionano milioni di telespettatori. Purtroppo, in seguito alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, per evitare problematiche e relativi contagi di Covid-19, gli autori e la produzione hanno ben pensato di sospendere le registrazioni delle nuove puntate.

I fan della soap, sui social network, hanno mostrato grande solidarietà per gli autori e gli attori comprendendo la giusta e sacrosanta decisione di sospendere la messa in onda delle nuove puntate. Purtroppo, il coronavirus, sta continuando a creare disagi e gravi problemi non solo in Italia ma in tanti altri paesi del mondo. Altre soap famose americane hanno preso la stessa decisione ed è il caso di Beautiful.

Per rivedere le nuove puntate di Guido, Silvia, Vittorio e tutti gli altri personaggi, dovremo aspettare un po’. Nel frattempo, però, su Rai 3 continua la messa in onda, al consueto appuntamento, degli episodi già registrati in passato. In particolare, in questi giorni, il tema delicato che si sta affrontando riguarda il rapporto tra i genitori di Alex e Mia che tanto sta appassionando i telespettatori della soap opera.

Vittorio e Patrizio

Tra i protagonisti più amati di Un Posto al Sole vanno annoverati Vittorio e Patrizio. Il primo, figlio di Guido e di Assunta, è uno speaker radiofonico di successo che ha deciso di andare a vivere insieme al suo migliore amico Patrizio. Quest’ultimo, figlio di Raffaele e di Ornella, è uno chef apprezzato che, dopo l’avventura ad Alba, ha deciso di ritornare a Napoli per lavorare al tanto amato Caffè Vulcano.

I due ragazzi, apprezzati per la semplicità e per la bravura nella recitazione, riscuotono tanto successo soprattutto tra il pubblico giovanile femminile che li segue con grande ardore sui social network.