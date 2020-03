Coronavirus, "Beautiful" temporaneamente sospesa

L’emergenza sanitaria Coronavirus ha portato la Cina prima, l’Italia poi e pian piano il mondo intero a vivere una situazione surreale per la quale tute le attività commerciali e non sono chiuse, alla popolazione mondiale viene chiesto di restare a casa in uno stato di quarantena forzato e lo stato di epidemia è stato ben presto dichiarato dall’OMS (Organizzazione Mondiale Della Sanità), pandemia.

Il numero dei contagi, così come quello dei decessi, cresce a dismisura e la situazione diventa sempre più grave di ora in ora. Ogni Paese sta adottando le proprie misure precauzionali per cercare di circoscrivere, arginare e debellare il virus, l’unica certezza è che bisogna restare chiusi in casa perché solo così si può pensare di iniziare a vedere ridotto il numero dei contagi.

Anche le trasmissioni televisive hanno subito una battuta d’arresto così come le riprese di serie tv e soap opera. In America la famosissima soap opera “Beautiful“, che in Italia va in onda su canale 5 nel prime time, dopo ben 33 anni di messa in onda è stata temporaneamente sospesa a causa del Covid-19 e dunque le riprese sono ferme e tutti gli attori sono tornati a casa.

A dare l’annuncio è la rivista americana “Deadline“, lo stop della soap è partito martedì 17 marzo. Le puntate già registrate andranno in onda regolarmente, mentre per vedere le nuove avventure di Brooke Logan, Ridge Forrester e company bisogna attendere la ripresa delle registrazioni, che al momento è rinviata a data da destinarsi.

I numerosi fan della soap dovranno attendere la fine dell’emergenza sanitaria per tornare a trascorrere il primo pomeriggio in compagnia dei loro beniamini. Tendenzialmente lo stop dovrebbe essere di sole due settimane, ma tutto fa pensare che purtroppo le cose non andranno in tale direzione. Gli attori di “Beautiful” sono così liberi dal lavoro e potranno restare in casa, magari in compagnia dei propri cari, in attesa che tutto questo brutto incubo finisca, per poter poi tornare più forti di prima.