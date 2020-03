Un Posto al Sole, puntate dal 16 al 20 marzo: Viola torna a Napoli

Non mancano i colpi all’interno della soap opera “Un posto al sole“, incentrata sulla vita degli abitanti di palazzo Palladini, tra ritorni e separazioni. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 16 fino a venerdì 20 marzo svelano che sarà al centro dell’attenzione delle trame il personaggio di Viola. Quest’ultima deciderà di tornare nella città di Napoli, per rivedere i propri familiari, in occasione della festa del papà e potrebbe essere un momento di serenità, con la presenza del marito Eugenio (Paolo Romano).

I piani, però, prenderanno una piega differente a causa dei pericoli a cui va incontro il magistrato Nicotera. Nel frattempo i rapporti tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) saranno sempre più complicati, in seguito alla decisione di procedere con la separazione consensuale. Il figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si avvicinerà a Cristiana, con la quale sembra essere un’altra persona.

La decisione di Filippo e Serena

Arianna, dal canto suo sarà in procinto di lasciare palazzo Palladini per partire alla volta di Londra, ma sarà stupita dal comportamento di freddezza assunto dagli amici di sempre. La moglie di Andrea sarà ignara del fatto che le stanno organizzando una sorpresa. I coniugi Sartori saranno pronti a firmare la separazione consensuale, mentre Niko farà i conti con una novità inaspettata.

L’avvocato Poggi scoprirà che Susanna (Agnese Lorenzini) si è iscritta al concorso in magistratura, ma non l’ha messo al corrente della notizia. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina Giordano che continuerà a essere vicina a Fabrizio, nonostante il diniego del noto imprenditore accusato di omicidio.

Alex si impegnerà nel tentativo di dare vita a un confronto tra la madre e Carla che potrebbe darle maggiore serenità. La fidanzata di Vittorio (Amato D’Auria) si appresterà a vivere un periodo di serenità per quanto riguarda la sfera privata.