Un posto al sole, parla Samuele Cavallo: "Ho deciso di fare l’attore molto presto"

Samuele Cavallo è entrato a far della longeva soap opera di Rai 3, “Un posto al sole” da alcuni mesi ed è riuscito subito a conquistare i milioni di telespettatori italiani. L’attore è stato recentemente protagonista di un’intervista a “Tv soap”, dove ha avuto modo di parlare di questa nuova esperienza lavorativa. Ha fatto notare l’emozione avuto nel momento gli è stato comunicato di essere stato scelto per interpretare il ruolo di Samuel, attraverso queste parole: “Lascio immaginare la commozione e la gioia che non sono riuscito a trattenere”.

Il nuovo protagonista di Un posto al sole ha sottolineare che non mancheranno le sorprese intorno alla coppia formata da Arianna e Samuel, lasciando un velo di suspense. Nel corso della chiacchierata, il cantante ha posto l’accento sul momento in cui ha deciso di fare l’attore, che è sempre stata la sua passione.

Le parole dell’attore e cantante che ha rivelato i prossimi progetti lavorativi

L’artista si è espresso in questi termini: “Ho deciso di fare l’attore molto presto, volevo essere come quegli attori americani capaci di fare tutto e di entrare nel personaggio, chiunque esso sia”. Allo stesso tempo, il cantante ha ricordato la sua prima esperienza lavorativa come attore, prendendo parte a una pellicola cinematografica di un certo rilievo.

Si tratta del film intitolato “La terra” diretto dal regista Sergio Rubini, con un cast formato da attrici e attori di un certo rilievo, tra i quali spiccano Claudia Gerini, Fabrizio Bentivoglio ed Emilio Solfrizzi.

Durante l’intervista, Samuele Cavallo si è concentrato anche intorno alle sue passioni nel tempo libero, rivelando di amare il calcio e il beach volley. Ha svelato che a breve uscirà un suo brano, che è anche quello del film diretto dal regista Antonello Grimaldi, di cui fa parte del cast insieme con Michele Riondino e Violante Placido.