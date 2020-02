Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 febbraio: Serena si riavvicina a Leonardo

Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini all’interno della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 febbraio sottolineano che Marina continuerà a essere divisa tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Fabrizio.

La donna non sarà in grado di dimenticare i momenti trascorsi con l’ex compagno, ma potrà godere del sostegno del dottor Ferri. Arianna e Andrea (Davide Devenuto) partiranno alla volta del Madagascar per procedere con l’adozione: questo cambiamento porterà a una riorganizzazione per quanto riguarda la gestione del bar Vulcano.

Clara vuole procedere con l’aborto per terminare la gravidanza

Alberto (Maurizio Aiello) sarà preso da un senso di vendetta e il dottor Palladini si impegnerà per mettere alla berlina Marina. Fabrizio farà sentire la propria vicinanza all’imprenditrice, al punto da compiere un gesto sorprendente. Leonardo tornerà alla conquista di Serena (Miriam Candurro), approfittando dei nuovi contrasti con Filippo (Michelangelo Tommaso).

Arriverà il giorno del Carnevale e, in occasione di questa festività, verrà organizzato uno scherzo ai danni di un abitante di palazzo Palladini. Si tratta di Patrizio, il quale riceverà uno scherzo, pronto per cambiare l’umore del giovane chef. Serena e Filippo, invece, non arriveranno a un chiarimento. Il figlio di Raffaele si convincerà del fatto che sia arrivato a Napoli un critico gastronomico per dare un voto alla sua cucina.

Angela (Claudia Ruffo) e Giulia proveranno a far cambiare idea a Clara (Imma Pirone) riguardo all’aborto, ma i loro tentativi si dimostreranno vani. Roberto verrà a conoscenza del motivo per il quale Marina ha terminato la relazione con Fabrizio, mentre Serena sarà chiamata a riflettere sui propri sentimenti. Infine Clara andrà in ospedale per mettere una fine alla sua gravidanza.