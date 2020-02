Un posto al sole, puntate dal 2 al 6 marzo: Alberto torna sui suoi passi e chiede a Clara di andare a vivere con lui

Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, “Un posto al sole” che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori italiani da oltre vent’anni. Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 2 fino a venerdì 6 marzo svelano che ci saranno degli sviluppi importanti intorno al rapporto tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone).

Il dottor Palladini deciderà di tornare sui propri passi e chiederà alla giovane donna di tornare a vivere con lui. Si creerà una situazione complicata e Nunzia non riuscirà a riporre fiducia nell’avvocato. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano). L’imprenditrice non crederà alla colpevolezza dell’ex compagno riguardo all’omicidio dello zio. La signora Giordano penserà che l’uomo abbia fatto questo gesto per aiutarla, ma la donna deciderà di affrontare il dottor Rosato.

Nuovi problemi per gli abitanti di palazzo Palladini

La madre di Elena chiederà a Fabrizio (Giorgio Borghetti) di dire la verità riguardo a quanto successo. A palazzo Palladini cominceranno i lavori di ristrutturazione delle cantine di Vittorio (Amato D’Auria) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma ci saranno delle complicazioni. Gli inquilini avranno l’occasione di fare la conoscenza del capocantiere, mentre Serena e Leonardo saranno sempre più vicini.

Filippo, dal canto suo conoscerà una donna e si renderà conto della vicinanza tra l’Arena e la moglie. Niko, invece, si dimostrerà interessato all’acquisto dell’auto di Alberto, ma gli amici gli consiglieranno di lasciar perdere questo affare. Le strade di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) si allontaneranno sempre di più, mentre Marina vorrebbe aiutare Fabrizio in questo suo momento difficile.

Il commissario Landolfi (Clotilde Sabatino) compirà degli ulteriori approfondimenti in merito all’omicidio di Sebastiano Rosato. Franco spingerà Niko a riflettere bene prima di procedere con l’acquisto dell’automobile del Palladini; infine si creeranno dei contrasti tra Peppe e gli inquilini.