Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 febbraio: Alberto reagisce male alla notizia della gravidanza di Clelia

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Come volevasi dimostrare, l'avvocato Palladini non ha alcuna intenzione di prendersi le proprie responsabilità, ma allo stesso tempo gli converrà temporeggiare con Clelia ed evitare passi falsi per evitare di fare la stessa fine del collega Cipriani. Alberto adesso è a conoscenza delle persone che conosce la famiglia della giovane Clelia.