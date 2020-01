Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio: la maestra Gagliardi aggredisce il padre di Bianca

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - I diverbi tra insegnanti e genitori possono accadere, se però assumono un carattere aggressivo diventano poco educativi anche nei confronti dei figli che assistono, soprattutto quando accadono nel momento della consegna degli alunni ai genitori. Sbaglia il genitore che non chiede un appuntamento "privato", sbaglia il docente quando alza la voce e non rimanda il chiarimento in ambiente idoneo, ma sbaglia anche chi ritrae la scena, sicuramente spontanea e non misurata, e la fa girare sui social.