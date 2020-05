U&D, Sirius risponde a Valentina Autiero: "Non ti darò mai il mio numero"

Nella puntata di martedì 26 maggio della trasmissione “Uomini e Donne” sono arrivate nuove dichiarazioni da parte di Nicola Vivarelli volte a rafforzare il rapporto con Gemma Galgani. Sirius ha cercato di superare le incomprensioni con la dama torinese, mentre Valentina Autiero non ha potuto fare a meno di dichiarare i propri sentimenti nei confronti del tronista 26enne.

Nicola Vivarelli, però, ha declinato le avances dell’Autiero facendole capire di non essere interessato alla sua conoscenza, dopo le ultime polemiche che hanno provocato delle ripercussioni sul rapporto con la Galgani. Sirius ha ribadito di voler dare la massima priorità alla Galgani, seguendo lo stesso comportamento della dama, che ha rifiutato la conoscenza di qualsiasi cavaliere pronto a farle la corte.

Nel corso dell’appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Sirius è ritornato sullo scontro creatosi tra Gemma e Valentina, facendo delle precisazioni all’Autiero. Il tronista ha continuato ponendo l’accento sulla necessità di chiarire le proprie intenzioni, visto che si sono create troppe false voci sulla sua persona.

Queste sono state le parole al riguardo di Nicola Vivarelli che, rivolgendosi a Valentina Autiero, che gli aveva recentemente dato il suo numero di telefono, le ha ricordato il suo interesse per Gemma: “Non cambiamo le carte in tavola e non torno indietro”. Ha voluto anche chiedere a Valentina di raccontare la verità, in quanto non le ha mai dato il proprio numero di telefono.

Sirius ha ritenuto necessario fare delle specificazioni con l’intento di evitare ulteriori malintesi. Vivarelli ha richiamato alla realtà dei fatti la corteggiatrice in questi termini: “Non ti ho dato il numero, non te l’ho dato, non te lo do ora e non te lo darò neppure tra 3,4,6 mesi perchè se mi piace Gemma non mi può piacere un’altra persona”.