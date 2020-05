U&D, Gemma rimprovera Valentina: "Sei scorretta se fai le cose in segreto"

Proseguono le tensioni all’interno della trasmissione di canale 5 presentata da Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, a causa del triangolo amoroso creatosi dopo le intromissioni di Valentina Autiero nella storia tra Gemma e Nicola. La Galgani, dal canto suo non sembra intenzionata a fare un passo indietro e per tale motivo si è scagliata contro Vivarelli, facendo notare la propria gelosia.

La dama torinese ha voluto chiarire la situazione con la “rivale“ accusandola di sleatà, fingendo di non provare alcun interesse per il giovane tronista. Queste sono state le dichiarazioni della Galgani, che non è riuscita a trattenere la rabbia nei confronti dell’Autiero: “Sei scorretta se dichiari che non ti piace un uomo e fai le cose in segreto, io l’ho dichiarato”.

Inoltre Gemma ha dovuto fare i conti con le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno provato a ricordare la conoscenza poco “approfondita“ di Sirius. L’ex di Giorgio Manetti, però, ha voluto ribadire che il suo comportamento “inspiegabile“ è dato dall’atteggiamento scorretto di Valentina, che ha fatto scaldare gli animi.

Nonostante le ragioni esposte da Gemma Galgani, Gianni Sperti ha puntigliosamente sottolineato di non aver mai assistito ad una reazione di questo tipo da parte della dama. Queste sono state le dichiarazioni dell’opinionista del programma della Mediaset: “Non puoi parlare di conoscenza”.

La Galgani, dal canto suo, ha evidenziato che Valentina avrebbe dovuto informarla prima di mettersi in contatto con Nicola Vivarelli. Sperti, però, ha proseguito nel ricordare alla dama che ha esagerato, parlando di una gelosia eccessiva: “Tu non hai mai reagito in questo modo e va bene, se lo ammettessi, si capirebbe la gelosia per Valentina”.