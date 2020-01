U&D, Roberta attacca Armando: "Ti distruggo". I dubbi di Gianni su Veronica e Incarnato

Uomini e Donne è tornato giovedì 23 gennaio 2020 con una puntata dedicata interamente al Trono over, dove a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo sono state le vicissitudini amorose di Armando Incarnato, che stavolta ha portato in studio la sua ex fidanzata; un modo questo per dimostrare che le segnalazioni pervenute sul suo conto – circa una relazione clandestina con la sua ex – sarebbero quindi totalmente prive di fondamento.

Le parole di Incarnato e della sua ex compagna non hanno però convinto né i parterre femminile e maschile, né il pubblico presente in studio. A puntare il dito contro il parrucchiere napoletano è stata principalmente Roberta Di Padua che come al solito non le ha mandate certo a dire, minacciando perfino il cavaliere.

Roberta minaccia Armando

A fronte di tanta dolcezza, la Di Padua è anche altrettanto abile nel difendersi quando attaccata ingiustamente. Tale almeno le sono sembrate le parole del cavaliere napoletano, che senza tanti giri di parole ha consigliato alla dama di pensare con chi ha trascorso le recenti festività natalizie ed il Capodanno.

Insinuazioni che se da un lato hanno voluto lanciare delle ombre sulla Di Padua, dall’altro hanno scatenato tutta la sua ira, in tal senso le sue parole: “Guarda non nominare il Natale e non nominare la mia famiglia perchè ti distruggo proprio…Hai capito? Ti è chiaro il concetto?“. La reazione di Roberta ha indisposto non poco Incarnato, che non ha gradito l’attacco verbale subito.

Roberta però ha voluto rilanciare, chiosando: “Te lo fai piacere il mio atteggiamento…Tu e lei state facendo teatro…Ma non vi crede nessuno…E basta!“. La Di Padua non è l’unica ad aver attaccato Armando, che è stato protagonista anche di un acceso botta e risposta con una persona del pubblico presente in studio.

La spettatrice in questione ha apertamente rumoreggiato e manifestato i suoi dubbi circa le parole di Incarnato, non credendo alla sua versione dei fatti. A questo punto il cavaliere ha nuovamente perso le staffe, dicendo alla donna: “Ma te stai male!“. La spettatrice in questione però non ha indietreggiato, anzi ha sottolineato il fatto che le motivazione portate in studio dal cavaliere e dalla sua ex compagna sarebbero del tutto insufficienti per dimostrare che le segnalazioni pervenute sarebbero infondate.

Mentre monta la polemica sul web circa la decisione di Maria De Filippi di far rimanere Incarnato in studio nonostante le ripetute segnalazioni a suo carico, Gianni Sperti ha manifestato apertamente dei dubbi anche su Veronica, ipotizzando che tra la dama e il napoletano ci sia in realtà un accordo.

Veronica per provare la sua totale innocenza, ha perfino mostrato a Gianni i messaggi scambiati con Incarnato negli ultimi giorni. Nonostante ciò Gianni continua ad avere le sue riserve sui due protagonisti del Trono over, ma soprattutto su Incarnato che, a detta di molti, forse non meritava di ritornare al centro degli studi Elios.