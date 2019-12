Uomini e Donne over, Roberta Di Padua: "Se fossi Gemma troncherei con Juan Luis"

Le segnalazioni su Juan Luis Ciano e la conseguente delusione d’amore di Gemma Galgani continuano a tener banco al Trono over di “Uomini e Donne”, dove recentemente è stata chiamata in causa da Maria De Filippi sulla vicenda della mancata chimica tra l’italo-venezuelano e la torinese anche Roberta Di Padua, che ha dato voce ai suoi pensieri in maniera molto schietta, sincera e forse anche troppo diretta e brutale.

“Se io fossi Gemma, troncherei subito” – risponde Roberta Di Padua senza esitazione, per poi aggiungere – “con un uomo che si addormeta che ci vuoi fare?“. Insomma per Roberta i fatti già parlano da soli. Un uomo che preferisce dormire piuttosto che avere una notte di passione con la donna che sta frequentando e a cui sembra sia interessato, non è certo meritevole di ulteriori attenzioni.

Roberto spara a zero contro Juan Luis e Gemma

Le parole della Di Padua però non sono piaciute a Gemma, che ha replicato a Roberta il fatto che se uno non è coinvolto nella storia mollerebbe, ma per lei le cose stanno diversamente. Gemma subisce l’innegabile fascino del cavaliere italo-venezuelano, tanto da aver dichiarato di vivere una fase di innamoramento, cosa diversa però dal provare vero amore.

Gemma ha chiesto quindi alla Di Padua che sentimenti provasse quando la dama stava con Riccardo Guarnieri – i due si frequentavano nel periodo in cui Riccardo aveva lasciato la Platano – e la dama ha replicato che lei con il tarantino stava benissimo, aggiungendo che lui non si addormentava quando stavano insieme.

Roberta ha cercato di far capire a Gemma che se manca la chimica tra due persone, la relazione è spacciata si dall’inizio: “La chimica è una cosa che c’è o non c’è non può crescere con il tempo“. Secondo Roberta l’amore tra due persone può svilupparsi con il tempo, cosa diversa invece è per l’attrazione fisica.

La Di Padua cerca in tutti i modi di aprire gli occhi a Gemma e farle capire che se dopo un mese di frequentazione non è scattata la scintilla e non c’è attrazione è meglio lasciar perdere.