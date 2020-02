U&D, puntata piccante al trono over. Maria De Filippi censura Tina Cipollari: "Ma che hai oggi?"

Il 15 febbraio sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” e nella puntata andata in onda lunedì 17 febbraio, ne sono successe di tutti i colori. A dare spettacolo è stata, come di sovente, l’opinionista Tina Cipollari che non si è certo risparmiata con Gemma Galgani, fino ad incentrare il discorso sulle passate esperienze amorose della dama torinese.

Tina è stata un fiume in piena e ha a più riprese insinuato che la Galgani avesse intrapreso relazioni intime con moltissimi cavalieri – se non tutti – che sono arrivati per lei in trasmissione. Maria cerca di dissuaderla da questo pensiero, ma non riesce a contenerla e l’opinionista si scaglia contro la Galgani, riferendosi al video/sfogo di inizio puntata durante cui Gemma ha mostrato tutto il suo fastidio per l’atteggiamento di Tina, arrivando anche a piangere.

Uomini e Donne over, Tina Cipollari fuori controllo con domande osé

Tina non crede a quel pianto e pensa che sia tutta una montatura: “Non ha una lacrima! Sono stanca, esausta di passare per pazza! Non ha una lacrima, e poi per l’ennesima volta accusa me dei suoi insuccessi sentimentali! Sei una donna leggera, chi capita capita! Non vanno in porto le tue storie perché tu quando vedi una persona della tua età non la vuoi!”.

Non si ferma di certo qui, anzi il bello deve ancora arrivare. Appena entrano i due nuovi corteggiatori di Gemma, Tina parte all’assalto e rivolge una domanda molto piccante. A questo punto parte la censura della De Filippi che si alza anche in piedi e chiede scusa al malcapitato di turno. Cosa Tina abbia chiesto rimane un mistero, anche se alcuni ipotizzano che chiesto all’uomo alcune “misure” molto personali….

Maria non si capacita di cosa sia preso a Tina in questa puntata e la richiama all’ordine, ottenendo ben pochi e miseri risultati. Infatti, la Cipollari ancora più infuriata per avere il microfono spento, chiama a sé il nuovo cavaliere di Gemma e gli parla fitto fitto all’orecchio. Nemmeno in questa occasione di sentono le sue parole, ma la faccia meravigliata di Gianni lascia immaginare perfettamente quale sia l’argomento trattato.

Gemma rimane sulle sue, e dichiara che certi particolari non sono per niente fondamentali per lei, come invece vorrebbe far credere la sua acerrima nemica: “A me non interessa, mi interessa prima la conoscenza e poi viene tutto il resto”, ma il signor Piero appena arrivato, cavalca l’onda di questo momento hot e dichiara alla sua dama seduta di fronte: “Quando porti i capelli raccolti mi fai diventare pazzo!“. Sembra proprio che ne vedremo delle belle!