U&D over, Valentina Autiero criticata per il comportamento avuto con i suoi corteggiatori. Tinì la difende

Il trono over di “Uomini e Donne” è la parte del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, che più cattura il pubblico. Difatti gli ascolti premiano gli over 30, che si mettono in gioco innescando dinamiche e meccanismi davvero interessanti. Se Tina e Gemma sono ormai le guest star della trasmissione, durante la puntata andate in onda il 4 marzo, le vicende amorose di Valentina Autiero hanno tenuto banco.

Per la dama, durante la scorsa puntata, sono arrivati due cavalieri, Salvatore e Matteo. A distanza di una settimana si è cercato di capire come procedessero le cose tra loro e subito Valentina, seduta al centro studio con i due d’avanti, ha ammesso di non aver provato con entrambi delle sensazioni che le diano la possibilità di continuare la frequentazione.

Con Matteo si è solo sentita telefonicamente, mentre con Salvatore si sono visti, ma in nessuno dei due casi le cose sono andate a buon fine. Secondo Valentina, il corteggiamento di Matteo è stato troppo serrato nonostante non si conoscessero, difatti la dama ha dichiarato: “Dopo la prima uscita, mi manda un messaggio e mi dice: sarai il mio chiodo fisso tutta la notte. Io ho pensato, oddio mi sembra strano che nemmeno mi conosci e dici una cosa del genere“.

La Autiero ha cercato di giustificarsi, asserendo di non aver provato quella chimica mentale tale da poterle permettere di proseguire, Maria De Filippi ha tentato di motivare il comportamento della donna dichiarando che se non ha provato nulla non c’è più niente da aggiungere, ma il pubblico in studio, Tina e Gianni hanno attaccato la dama, l’unica che l’ha difesa è stata Tinì.

Secondo tutti i presenti Valentina non ha dato la possibilità ai suoi corteggiatori di farsi conoscere, l’unica che è intervenuta per dire la sua è stata colei che tendenzialmente è sempre silenziosa: Tinì. L’opinionista ha detto a Valentina: “Non ti devi giustificare così tanto perché non ti sono piaciuti. E’ normale, può succedere“.

La Autiero ha poi dato vita ad un colpo di scena, dichiarando che in realtà un uomo che le piace c’è e si tratta di Andrea, il cavaliere che è approdato in trasmissione per corteggiare Veronica. Le anticipazioni narrano di un rapporto non decollato tra Andrea e Veronica e Valentina pronta a prendere il posto della Ursida.