U&D over, Marco Firpo: la verità su Gemma e il possibile ritorno del cavaliere

In molti si ricordano dell’avventura di Marco Firpo presso il famoso dating show di Maria de Filippi, “Uomini e Donne Over”, dove il cavaliere decise di parteciparvi per conoscere, e magari far innamorare, Gemma Galgani. Marco ha sempre avuto un debole per la dama Torinese, tanto da trascorrere diversi mesi in compagnia della dama, nel tentativo di far breccia nel suo cuore.

Dopo una lunga storia fatta di tira e molla e corteggiamenti, per Marco non vi fu il lieto fine tanto atteso, in quanto Gemma non aveva sentimenti simili, non ha di fatto ricambiato lo stesso interesse che riponeva Marco nei suoi confronti. Nonostante il rifiuto, tra i due in seguito è nata una bella amicizia, dove sono rimasti infatti in ottimi rapporti.

Ma per Marco questo non basta, tanto da confessarlo in una recente in intervista di Uomini e Donne Magazine, dove dichiara apertamente che non ha mai dimenticato sul serio la dama torinese, e che avrà sempre un posto speciale nella sua vita. Marco inoltre afferma che il giorno in cui venne rifiutato, fu come una piccola tragedia per lui, riponendo infatti tante speranze affinché l’amore potesse sbocciare tra i due.

Inoltre il cavaliere afferma: “Non ci siamo più visti, ma non c’è giorno che io non pensi a lei“, e l’intervista continua con una serie di elogi che il cavaliera ha fatto nei confronti di Gemma; non si esclude infatti in un prossimo futuro, un ritorno in grande stile di Marco, nelle vesti di corteggiatore, nel tentativo di riconquistare Gemma.

Firpo però si dimostra anche a tratti umile, confessando di avere i suoi difetti, tanto da preoccuparsi per qualsiasi donna che decide di voler vivere con lui; ha di fatto affermato; “Se una donna decide di stare insieme a me le potrei rovinare la vita per come vivo io“. Non resta dunque che attendere per scoprire se Marco deciderà o meno di far parte di nuovo nella schiera dei corteggiatori di Gemma.