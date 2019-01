U&D, gli ex di Gemma Galgani si coalizzano: l’intesa social di Marco Firpo e Giorgio Manetti

Difficilmente gli ex della stessa donna diventano amici, ma a “Uomini e Donne” tutto diventa possibile e allora ecco che anche Marco Firpo e Giorgio Manetti, ex fidanzati di Gemma Galgani, sembrano aver trovato una sintonia, una sorta di amicizia virtuale via social. Vediamo di cosa si tratta.

Gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi ricorderanno di certo i due cavalieri che hanno fatto breccia nel cuore dell’inarrivabile dama torinese, Gemma Galgani appunto. Giorgio Manetti è colui che ha segnato l’inizio di una nuova vita sentimentale per Gemma: il gabbiano fiorentino ha vissuto con lei 8 mesi di passione e complicità, fino ad arrivare ad un triste epilogo deciso dalla Galgani che non si sentiva abbastanza amata dal suo cavaliere. Dopo travagliate vicissitudini, Manetti ha deciso di abbandonare il programma e iniziare una propria attività di organizzazione eventi, la “Giorgio Manetti Lifestyle“.

Altro discorso per Firpo, l’uomo aveva iniziato a corteggiare Gemma e poi aveva avuto un ripensamento, non vedendo alcun interesse da parte della dama. Ma ecco che, non appena Marco ha preso la decisione di archiviare la storia, la Galgani è ripartita all’attacco e ha cercato in tutti i modi di riconquistarlo, riuscendoci per un’estate intera durante la quale si parlava di amore e matrimonio. Al ritorno in studio, a settembre, l’idillio era finito così come la loro storia. Firpo abbandonò il programma per problemi di salute, per non tornare più negli studi Mediaset, continuando però a rimanere attivo sui social.

Il post di Firpo e la risposta di Giorgio Manetti

E proprio sulla sua pagina Facebook, ecco comparire una foto di Marco con la sua solita espressione felice e sorridente e una scritta che riassume in pieno la sua filosofia di vita: “Alla fine non sono gli anni della tua vita che contano ma la vita che c’è stata nei tuoi anni. Baci a tutti“. Una frase che deve aver colpito molto anche Manetti, tanto da spingerlo a lasciare un commento sotto al post: “Grande Marco un abbraccio da un amico”.

Insieme al commento di Giorgio, sono arrivate tantissime dimostrazioni di affetto per Firpo, che confermano quanto l’uomo abbia lasciato un bel ricordo di sé per la simpatia e l’arguzia dimostrate durante la sua partecipazione al trono over e in molti sperano di poterlo rivedere presto seduto nel parterre maschile.