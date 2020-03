U&D over, scintille in studio tra Jean Pierre e Tina. Il cavaliere alla vamp: "Sei una cafona maleducata"

Durante la puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda il 13 marzo, si è consumato uno scontro infuocato tra l’opinionista Tina Cipollari e il cavaliere Jean Pierre. Tina e Jean Pierre non se le sono di certo mandate a dire, le accuse reciproche sono state forti e i toni davvero incandescenti, con il cavaliere che ha dato della cafona all’opinionista.

Nonostante la puntata fosse registrata, “Uomini e Donne” ha dovuto fare a meno del suo pubblico in studio a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. I protagonisti presenti hanno dovuto mantenere il metro di distanza, si è partiti con la sfilata delle donne e mentre Maria De Filippi ha annunciato a Gemma che un nuovo signore è arrivato per conoscerla, Jean Pierre è intervenuto improvvisamente, attaccando Tina.

Il cavaliere ha chiesto la parola e Maria gliel’ha concessa. L’uomo ha specificato: “Fare gli opinionisti non significa offendere la gente nel modo che fa Tina“. La vamp, conoscendo il suo carattere fumantino, ha subito ribattuto per le rime e questa volta si è scaldata più del solito. E’ partito un botta e risposta infuocato e al vetriolo tra i due, con Jean Pierre che ha tuonato: “Sei una maleducata cafona“.

Maria De Filippi è intervenuta nella querelle e ha dato ragione al cavaliere, schierandosi dalla sua parte, i due hanno continuato a sbottare, con la vamp che ha urlato: “A voi rode quando uno esprime un parere negativo, andate su di giri, vergognati“, mentre Tina parlava Jean Pierre le urlava che è una cafona maleducata e così la De Filippi per stemperare la tensione, ha salutato Barbara che era in collegamento da Milano.

Queen Mary non è però riuscita nel suo intento e i due protagonisti della querelle hanno continuato a dirsene di ogni. Il cavaliere ha proseguito: “E’ una cafona nata, tu ti devi far curare“, la vamp ha ribattuto: “Maria oggi faccio uno scandalo” e la De Filippi ha ribadito che Jean Pierre avesse ragione. L’uomo, forte dell’appoggio della conduttrice ha esclamato: “Con me sbagli persona bellina. Se deve continuare così io non ci vengo più“.

Tina si è domanda il perché di questo attacco dal nulla e Gianni le ha spiegato che in realtà la reazione di Jean Pierre nasce dal fatto che l’opinionista, durante la scorsa puntata, pare abbia detto una parola pesante e offensiva ad indirizzo del cavaliere. Tina gli ha chiesto cosa avesse combinato con le donne fino a quel momento e Jean Pierre le ha servito un attacco su un piatto d’argento.

Difatti nel rispondere alla provocazione della Cipollari, l’uomo riferendosi alla dama Antonella, ha dichiarato: “Ho solo avuto un problema con lei, come si chiama…” e subito la vamp non ha perso occasione per replicare: “Eccolo il grande uomo, ma tu guarda. Buongiorno! Manco si ricorda con chi è uscito l’uomo di classe“. La De Filippi ha preferito voltare pagina e introdurre il nuovo corteggiatore di Gemma.