U&D over, Mattia posticipa l’incontro con Anna: il motivo è Valentina Autiero

Il cavaliere del trono over di “Uomini e Donne” Mattia, in queste settimane è sempre più al centro dell’attenzione. In particolare ciò che colpisce Mattia è il fatto che sia attratto e frequenti donne più grandi di lui, facenti parte il parterre femminile, come Anna e Barbara. Durante la messa in onda della puntata del 28 gennaio, Mattia al centro studio insieme ad Anna è stato il protagonista di un momento di alta tensione.

Una volta seduti l’uno difronte all’altra, Anna ha iniziato a tessere le lodi di Mattia, asserendo quanto si trovi bene insieme a lui, quanto sia presente con messaggi e telefonate, durante il loro incontro si sono anche baciati e che tra due weekend sarebbero stati insieme. L’organizzazione per il prossimo fine settimana sarebbe saltata a causa di impegni da parte di Mattia, ma l’intervento di Valentina ha lasciato trasparire come l’uomo fosse impegnato insieme a lei durante il weekend e per tale ragione ha posticipato l’incontro con Anna.

Valentina, che frequenta anch’essa il cavaliere, si è detta ignara dell’incontro e del bacio tra Anna e Mattia. La Autiero ha asserito che spesso l’uomo al telefono le ha detto che sentiva Anna distante da sè e adesso che li ha ritrovati al centro dello studio si è detta meravigliata. Mattia ha provato a giustificarsi, dichiarando che con Anna si sente più affine per determinate cose e con Valentina per altre, ma nessuno gli ha creduto.

Anna è apparsa all’oscuro di tutto e Gianni ne ha approfittato per attaccarla ancora una volta, ritenendo che una donna matura come lei non può far finta di cadere dal pero. Anna a sua volta ha accusato Mattia e le due donne hanno puntato il dito contro il cavaliere ritenendolo falso. L’uomo difatti avrebbe raccontato a Valentina di essere a pranzo a Riccione insieme ad un amico, mentre era con Anna, e a quest’ultima invece avrebbe detto solo di sentirsi con Valentina e non che si sarebbero visti nel weekend.

Anna ha detto a Mattia di poterne frequentare due -lei e Valentina- e capire chi sia più affine, a quel punto Gianni è esploso e ha puntato il dito contro Anna: “Ma come ragioni, tu hai esordito dicendo di non volerti più frenare e adesso gli dici di frequentarne due“. La dama ha provato a giustificarsi, mentre Mattia le ha detto che se sente anche altre è perchè lei in precedenza frequentava anche Marcello.

Barbara è intervenuta attaccando Mattia e Anna ha dichiarato che fare un weekend insieme non vuol dire per forza andare oltre, al che Gianni le ha detto: “Vi siete baciati dalla spiaggia fino alla macchina e adesso vai a fare un weekend per fare cosa?“. Il pubblico si è schierato dalla parte di Gianni, accogliendo le sue parole con un forte plauso. Anna però ha dichiarato di voler continuare la conoscenza, perchè Mattia le piace e l’uomo contento della cosa, l’ha baciata.