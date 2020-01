U&D over, la Galgani sfila nei panni di Sophia Loren. Cipollari: "Gemma è la speranza di tutte le fallite"

L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne – andata in onda venerdì 31 gennaio 2020 – è dedicata al trono over, dove le dame si sono esibite nella sfilata dal tema “Seducente come in un film“; un tema molto particolare, che è stato interpretato in modo molto singolare e unico da ciascuna dama.

Prima di dare il via alla sfilata, Maria ha rivelato che Gemma ha scelto di interpretare una scena molto particolare della celebre pellicola cinematografica “Ieri, oggi e domani“, interpretando quindi a modo sua la scena dello streaptease di Sophia Loren. La scelta di Gemma ha subito portato scompiglio in studio.

Gemma come Sophia Loren: l’attacco di Tina e Gianni

Se Gianni ha accolto la notizia commentando sarcastico che Gemma più che fare Sophia Loren potrebbe fare Sophia Nonnen, Tina è rimasta davvero allibita, dicendo: “Ammiro il coraggio di questa pazza“. Dopo la sfilata di Barbara – che ha impersonato il personaggio di Morticia Adams – è stata la volta di Gemma Galgani, che si è presentata con un babydoll nero e autoreggenti.

Dopo la sua performance elegante e seducente, Gemma riceve oltre agli applausi del pubblico anche le immancabili critiche della Cipollari, che ha detto alla dama che alla sua età non può vestirsi in questo modo. Di parere diverso è Gemma, che anzi prende spunto dalla critica gratuita di Tina per lanciare un importante messaggio al pubblico: “70 anni sono un inizio, non bisogna mai arrendersi“, Gemma, insomma non ha timore a mettersi in gioco nonostante l’età.

La dama torinese ha tanta voglia di vivere e divertirsi ed è questo il messaggio che lancia a tutte le donne dalla passerella di Uomini e Donne. Come sempre interviene l’irriverente Tina Cipollari, che caustica lancia un’altra frecciatina alla Galgani: “Gemma è la speranza di tutte le fallite. Ora paragonare un mito mondiale a una mezza sciroccata… Ci vuole un coraggio, ma è una vergogna. È proprio volgare“.