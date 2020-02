U&D over, Gemma si lancia in un sensualissimo ballo con i professionisti di "Amici" e Tina chiama il dottore

La puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda il 5 febbraio è stata caratterizzata da gare di ballo tra alcune dame e cavalieri del parterre femminile e maschile e i professionisti di “Amici“. Al termine dell’indimenticabile momento, Maria De Filippi ha chiesto a Gemma se volesse ballare lei con tutti i ballerini professionisti.

La conduttrice, rivolgendosi alla Galgani ha chiosato: “Allora per chiudere questo momento storico, Gemma vuoi fare un ballo con tutti i ballerini professionisti?“. Il pubblico ha urlato “si” e Gemma incredula ha accettato di buon grado l’invito della De Filippi. Sull’onda dell’entusiasmo, Gianni Sperti ha suggerito come musica la colonna sonora del film “9 settimane e mezzo” o uno striptease.

Tina è prontamente intervenuta è ha avvisato i ballerini: “Allora ragazzi, lei ama spogliarsi e allora fate un ballo dove si può spogliare“. I presenti hanno optato per il brano “Hot Stuff” e subito Gemma si è lanciata in un sensualissimo ballo con tutti i professionisti. L’ovazione del pubblico è stata forte, soprattutto quando i ballerini hanno sollevato la dama da terra e il momento è stato ricco di sensualità e divertimento.

Al termine del ballo Tina ha portato il dottore in studio, Gianni ha asserito: “Questo è un momento epico” e il pubblico si è alzato in piedi, accogliendo la performance di Gemma con un caloroso plauso e intonando il suo nome. La Galgani ha ringraziato la De Filippi dichiarando che non avrebbe potuto festeggiare il compleanno in un modo migliore.

L’attenzione si è allora concentrata sul dottore e Tina ha asserito: “Gemma dammi retta vieni qua, lo vedi come parli. Maria sta cadendo per terra eh!” e la dama, visibilmente su di giri ha replicato: “Ma no sto benissimo, guarda sono anche su un piede solo“. La De Filippi ha salutato i ballerini e proseguito con la trasmissione, ma Tina è nuovamente intervenuta: “Dottore lei resti qui dietro e si tenga pronto“. Dopo il momento musicale intenso, la trasmissione è proseguita.