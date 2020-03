U&D over: è arrivato Algemiro, un nuovo corteggiatore per Gemma

Durante la puntata del 13 marzo del trono over di “Uomini e Donne“, Gemma dopo aver sfilato tra le lacrime, motivando la sua reazione con il fatto che non ha un uomo accanto, ecco che come per magia è arrivato un nuovo corteggiatore per lei: Algemiro. Tina Cipollari, come è ormai consuetudine, l’ha presa in giro, ma Gemma è rimasta molto colpita dal cavaliere.

In uno studio orfano del pubblico a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus che in queste settimane stiamo vivendo in Italia, con una distanza di sicurezza di un metro, da rispettare per evitare i contagi e con la presenza parziale di dame e cavalieri, la Galgani ha potuto godere di un momento di luce grazie all’arrivo di un nuovo signore per lei.

Appena arrivato ciò che ha incuriosito di Algemiro è stato proprio il suo nome e Maria De Filippi ha chiesto l’etimologia della parola. L’uomo ha colto l’occasione per mettersi a proprio agio e dopo aver spiegato che il nome lo ha ereditato dal nonno, ha iniziato ad interloquire con Gemma e subito le ha fatto un bellissimo complimento: “Quando lei parla dopo un po’ mi sfuggono i contenuti perché la sua voce diventa quasi musica“.

La Galgani, incalzata da Maria ha ammesso che Algemiro sia un bel signore e ha subito mostrato interesse nei suoi riguardi. La De Filippi ha chiesto al cavaliere come trovasse Gemma fisicamente e l’uomo ha ammesso che si tratta di una donna di estrema classe e ha poi aggiunto: “Quando si vive un amore a tarda età impari ad apprezzare cose che quando sei giovane non guardi, come la classe, il modo di parlare. Gemma ha degli occhi profondi che da casa, attraverso il video, non vedi“.

L’uomo appena entrato in studio ha consegnato dei girasoli e un pupazzo a Gemma e ha poi spiegato il motivo del suo gesto: “Ti ho portato i girasoli perché hanno una caratteristica stupenda, letteralmente girasole vuol dire ‘segue il sole’ e segue la luce, segue l’energia, segue l’amore, segue i sogni e penso che questo sia un fiore che ti rispecchi benissimo“.

Queen Mary ha trovato nelle parole di Algemiro un’autentica dichiarazione e subito Tina è intervenuta rompendo la magia del momento e dichiarando che quando un uomo si presenta così poi si rivela un flop. La Galgani dal canto suo ha incassato le belle parole e dopo i complimenti ricevuti è subito andata in estasi, mostrando un viso fiero e soddisfatto e ha deciso di conoscere Algemiro. I due hanno poi ballato girando intorno ad un hula hoop, nel rispetto del metro di distanza.