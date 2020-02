U&D over, durante la sfilata degli uomini Tina attacca Valentina Autiero: "Fate pena, senza cervello"

Nella puntata del 7 febbraio del trono over di “Uomini e Donne” è andata in onda la sfilata degli uomini. Si tratta di una puntata registrata settimane fa e dunque non in linea con le dinamiche attuali del trono dedicato alla terza età. Gemma e Anna frequentavano ancora Marcello, Barbara non ricordava nemmeno il suo nome e Pamela ed Enzo erano ospiti speciali.

Le donne hanno votato le performance dei maschietti, ad eccezione di Valentina Autiero, la quale ha deciso di non votare perchè arrabbiata e delusa dalle critiche che le sono piovute addosso quando era il suo momento di sfilare. La polemica ha preso il via nel momento in cui Simone dopo aver sfilato, ha chiesto alla dama che voto le avesse dato e Valentina per tutta risposta gli ha comunicato che aveva deciso di non votare nessuno.

E’ subito intervenuta Barbara che ha chiosato: “Oggi Valentina è in sciopero” e la dama ha replicato: “Sono in autogestione, mi autogestisco da sola“. Maria De Filippi le ha domandato il perchè di tutto ciò e la dama ha spiegato che le parole che le sono state dette e le critiche ricevute, in merito al vestito indossato e alle sue gambe, le ha percepite con cattiveria.

A quel punto Tina ha rotto il silenzio e ha iniziato ad attaccare la Autiero, dicendole che bisogna accettare le critiche e che ogni donna conosce i propri limiti e difetti fisici. Ha rimarcato il fatto che Valentina non sia una donna che vanta chissà quale altezza e che effettivamente indossava un abito che la penalizzava.

Con l’irriverenza e l’esuberanza a cui la Cipollari ci ha da sempre abituato, ha poi iniziato a sbottare e utilizzare parole forti: “Ma fate proprio pena veramente, perchè vi mettete a discutere su delle cose proprio…Ma sono questi i problemi della vita? Solo perchè uno ti dice che quell’abito non ti sta bene? Ma siete proprio senza cervello e capisco perchè siete sole“.

Il pubblico ha concordato con le parole espresse da Tina e ha applaudito, mentre Valentina è rimasta in silenzio e Maria ha redarguito la Cipollari. Quest’ultima ha rimarcato che si tratta pur sempre di un gioco e che bisogna essere sprotivi nell’accettare critiche e complimenti e ha poi chiuso il discorso: “Mi sembra di essere all’asilo“. Le donne del parterre femminile hanno concordato con il fatto che si tratta pur sempre di un gioco e Maria De Filippi ha proseguito con il far sfilare gli uomini.