U&D over, Barbara De Santi offesa da Marcello: "Hai bisogno di un bravo medico"

Barbara De Santi è stata protagonista dell’ultima puntata del dating show – record di ascolti – Uomini e Donne Trono over – andata in onda giovedì 6 febbraio 2020 – dove la dama ha raccontato della sua frequentazione con il cavaliere Marcello, che però sembra non essere più tanto interessato alla professoressa.

Neanche qualche settimana fa Barbara e Marcello avevano sorpreso tutti per la loro inaspettata uscita insieme – una cenetta in un noto ristorante romano – durante la quale i due avevano riso e scherzato, instaurdando così un buon feeling. Ma le cose sembrano siano molto cambiate nel giro di poco, poiché la De Santi ha rivelato nuovi inaspettati inediti.

Marcello offende Barbara De Santi

Prima di iniziare il confronto con Marcello, Barbara ha accusato un lieve malore, tale per cui Maria le ha prontamente fatto avere dei biscotti. per aumentare la scorta di zuccheri, poiché si sentiva debole. Barbara si è lamentata in studio del fatto che il cavaliere si sia dissolto nel nulla, aggiungendo che Marcello non sembra aver mostrato alcun interesse nei suoi confronti nemmeno in studio.

Marcello è sorpresa da tanta schiettezza e verità, quindi si indispone anche dinanzi alle accuse di Barbara che ha rivelato di essere stata praticaemnte scaricata in fretta e furia in hotel. Come al solito dame e cavalieri hanno visioni diverse degli stessi fatti. Il cavaliere infatti cerca di discolparsi dicendo: “Avevi detto che eri stanca…che avevi il mal di testa…io puzzavo di fumo“.

Le accuse della De Santi non sono finite qui, infatti la dama si è molto dispiaciuta per il fatto che il cavaliere non l’avesse neanche citata nel corso di una recente intervista; dichiarazioni che Marcello ha sottolineato erano state rilasciate prima del loro incontro. Barbara è sempre molto vera e sincera e quando le cose non la convincono più lo dice apertamente.

Barbara ha sentito che l’atteggiamento di Marcello nei suoi confronti è cambiato e non riesce proprio a capire il perché: “Eppure sono ironica…abbastanza intelligente“. Il battibecco con il cavaliere è proseguito, poi la De Santi scoraggiata e infastidita dalla discussione ha deciso di tornare al suo posto nel parterre, ma stava per cadere per terra.

Subito dopo l’affondo finale da parte del cavaliere, che l’offende dicendo:”Tu hai bisogno di un buon medico“; una provocazione sterile che la De Santi proprio non merita. La dama, profondamente indignata e delusa, ha reagito d’istinto prima tirando una scarpa contro il cavaliere, poi una manciata di biscotti, non avendo altro per le mani.

A questo punto anche Armando si è messo in mezzo alla diatriba, avvicinandosi a Barbara con fare polemico, ma la dama si è difesa, ricacciando il cavaliere urlandogli contro di essere una persona falsa. Il lancio dei biscotti da parte di Barbara ha suscitato la disapprovazione di Gianni, che ha chiosato dicendo che il cibo non si tira mai.

Barbara ha accettato la critica, quindi consapevolmente è ritornata sui suoi passi, raccogliendo le briciole da terra, per poi mangiarle, quindi l’amaro commento: “Tanto ho gli anticorpi!!”. La scena del lancio della scarpa e dei biscotti ha innescato una bufera mediatica, anche se sono in tanti a prendere le difese della dama che, con tutta evidenza, si sarà sentita oltre che delusa anche molto frustrata dalle ennesime bugie e opache dinamiche tra dame e cavalieri del Trono over.