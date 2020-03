U&D over, anticipazioni 5 marzo: Ida e Riccardo in forte crisi. Marcello sotto accusa: "Non sono cose da dire!"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” che andrà in onda il 5 marzo, giungeranno in studio da Maria De Filippi Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Grazie alle anticipazioni pubblicate sul sito WittyTv, sappiamo che la coppia si siederà a centro studio e inizierà a parlare del loro rapporto.

Non sembra che le cose, al momento della registrazione, stiano andando per il meglio: “Ci sono stati svariati problemi tra di noi” esordisce Ida e subito dopo interviene anche Riccardo: “Un momento di intimità fatto a quella maniera era come se dovessi dare una prova“. Le sue parole fanno pensare che l’intimità sia ancora un problema per loro. Guarnieri poi arriva a concludere con un esasperato: “Non posso più andare avanti così“.

Uomini e Donne over, Michele sotto accusa

Arriva la volta di Michele, il cavaliere che si era beccato una scarpa in fronte da Barbara De Santi. L’uomo sta continuando la sua conoscenza con Anna Maria e le cose tra i due sembrano andare a meraviglia, ma ecco che la sortita che fa non appena Maria gli chiede di raccontare la loro uscita, crea malumori: “C’era gente che all’interno del locale è venuta a salutarci“, esordisce Michele.

Questa precisazione non piace a Valentina Autiero che prende la parola: “Non è unna cosa che uno dice quando è al centro con una donna“. Quando Anna Maria precisa di voler essere giudicata per quello che è e non per quello che appare di lei, anche Gianni Sperti non le manda a dire a questa nuova coppia: “Io non credo assolutamente a Marcello né tantomeno a lei“.

E’ la volta poi di Simonetta che ha un duro scontro con Marcello. La bionda dama ha avuto una breve frequentazione con lui e ora si ritrova ad inveire contro il cavaliere: “Credevo tu fossi un gran signore, ma di signore non hai nulla”, mentre lui si difende perché, a suo dire, Simonetta vuole far passare la situazione per quella che non è. Capiremo meglio la questione quando la puntata andrà in onda su Canale 5 alle 14.45, come sempre.