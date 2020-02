"U&D over" 4 febbraio, Emanuele e Gemma: un bacio cinematografico. Mattia chiude con Anna, un gesto non è piaciuto

La settimana è partita con il trono classico, ma già da oggi martedì 4 febbraio il trono over di “Uomini e Donne” tornerà su Canale 5 alle 14.45 con imprevedibili colpi di scena tra le dame e i cavalieri. Come di consueto si partirà con lo sfogo “dopo puntata” di Gemma nei confronti di Tina Cipollari che sarà avvertita da una Galgani in lacrime: “Non riuscirà a farmi perdere l’entusiasmo“.

L’umore di Gemma, però, è destinato a cambiare non appena farà il suo ingresso in studio il cavaliere Emanuele, arrivato per lei nelle scorse puntate. L’uomo sembra essere deciso a conquistarla, mettendo però in chiaro un particolare che lascerà la Galgani di stucco. In pratica Emanuele affermerà a chiare lettere di essere ancora “molto attivo“, fino ad arrivare a chiedere a Gemma un ballo sensuale che avrà come conclusione un “bacio cinematografico“.

Uomini e Donne over, anticipazioni 4 febbraio: tra gare di ballo e addii

Ma ecco che la signora Antonella è pronta a intromettersi nella questione e chiede di ballare con Emanuele. Questo provocherà il fastidio della Galgani, ma ci penserà come al solito la Cipollari a mettere altra benzina sul fuoco, proponendo per loro “il ballo del cocco” che farà iniziare una vera e propria gara di ballo, coinvolgendo anche i ballerini di “Amici“.

Finito il momento danzante, si torna a parlare di sentimenti ed è la volta di Anna Tedesco e Mattia. Nessuna buona notizia in vista, infatti il ragazzo annuncia l’intenzione di voler troncare la conoscenza con la dama di Gubbio. Il motivo principale che l’ha spinto a prendere questa decisione, sarebbe stato il comportamento di Anna durante la sfilata della scorsa puntata, quando è scesa dalla passerella e, con modi molto provocatori e sensuali, è andata verso di lui e lo ha abbracciato sedendosi in braccio.

Per Mattia questo gesto è stato troppo “intimo”, come se già fossero stati una coppia, cosa che non erano assolutamente, quindi decide di chiudere. La Tedesco non prende di certo bene la decisione, ma soprattutto questa motivazione che, anche per Valentina Autiero, altro non è che una scusa per nascondere il vero motivo dell’addio: la mancanza di attrazione fisica di Mattia verso Anna.