"U&D over" 31 gennaio, Tina contro Armando: "Sei un omicciolo". Anna Tedesco provoca Mattia: "Mi sono svegliata"

Siamo arrivati a venerdì 31 gennaio e l’ultima puntata settimanale del trono over di “Uomini e Donne” riserva delle grandi sorprese, sia per le mise molto provocanti delle dame, sia per gli inevitabili scontro che ne deriveranno. Il tema della sfilata è “Seducente come in un film” e in effetti le dame hanno cercato proprio di sedurre.

Quando ad uscire è Veronica Ursida, però, si scatena una bagarre tra Tina Cipollari e Armando Incarnato. La bionda dama fa il suo ingresso sulla passerella nel ruolo di una bella e conturbante “cat woman“, infilata in un’avvolgente e sexy tutina di pelle nera. Un fisico davvero perfetto, come perfetto è il modo in cui si è calata nel personaggio, ma non tutti hanno gradito e Armando le rifila un sonoro 4.

Uomini e Donne, over: la sfilata della discordia

Tina esplode di rabbia davanti a questo severo giudizio e lo rimprovera: “Sei un omicciolo! Perché ora dare 4? Una donna con la quale ci sei uscito, hai comunque intrapreso una relazione, ora dare 4 è proprio la ripicca che fanno i ragazzini tra di loro“. Le fa eco Gianni precisando: “Si, come all’asilo!”. Vedremo in puntata cosa risponderà il fumantino cavaliere napoletano.

Ma la grande rivelazione è Anna Tedesco: infatti la dama notoriamente pudica e riservata – tanto da ricevere critiche per la sua poca passionalità – quest’oggi ci stupirà e tirerà fuori un lato di lei che nessuno aveva ancora visto. Esce con indosso solo una vestaglietta corta e una sottoveste di raso bianco, il tutto molto provocante. Ma quello che fa lo è molto di più.

Si dirige verso Mattia e, con fare molto provocante, lo ammalia con un balletto. Poi gli si siede in braccio e lo abbraccia attirando a sé l’uomo che, in evidente stato di disagio, arrossisce tantissimo e sorride imbarazzato. Gianni Sperti sottolinea questa sua provocazione: “Il messaggio di ciò che intenderesti fare è arrivato a tutti” e Anna di tutta risposta, afferma candidamente: “Mi sono svegliata!“.

Barbara De Santi mette in guarda la sua collega di parterre da eventuali – e secondo lei probabili – delusioni future con Mattia che invece sprona la Tedesco a viversi il momento senza pensare a ciò che accadrà in futuro. La De Santi allora, con aria profetica, sentenzia: “A causa tua – riferendosi a Mattia, n.d.r. – ci saremo noi a raccoglierla con il cucchiaino, non tu“.