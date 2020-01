U&D, Manuel Galiano pronto a corteggiare la neo tronista Giovanna Abate

A “Uomini e Donne” il trono over ha ormai monopolizzato la scena e il pubblico, mentre il trono classico continua ad arrancare. Complici le dinamiche innescate dagli over e i troni poco limpidi portati avanti dai giovani, il fermento intorno a tronisti e corteggiatori è abbastanza calato negli ultimi anni.

Di recente è andata in onda la scelta di Giulio Raselli, il quale ha preferito Giulia D’Urso a Giovanna Abate e dato che quest’ultima è stata la vera protagonista del trono di Giulio, Maria De Filippi ha deciso di promuoverla come tronista. Il percorso della Abate non ha ancora preso il via, difatti la sua presentazione non è ancora andata in onda, ma c’è già una vecchia conoscenza della trasmissione che si dice pronto a scendere per corteggiarla.

Lui è Manuel Galiano, ex corteggiatore e scelta della tronista Giulia Cavaglià, la quale lo preferì proprio a Giulio Raselli. La storia tra Giulia e Manuel durò qualche mese per poi terminare bruscamente, a seguito di un presunto tradimento di Manuel a Ibiza. Galiano ha sempre negato la cosa, piuttosto accusò Giulia di averne approfittato per lasciarlo e da lì ne nacque un vero e proprio caso, con accuse reciproche da parte dei due ex.

Oggi Manuel è pronto a rimettersi in gioco e corteggiare la neo tronista Giovanna. A dare la notizia è stato lo stesso Galiano, il quale attraverso il suo profilo Instagram ha risposto ad una domanda di una fan, che gli chiedeva se fosse disposto a corteggiare la Abate. La sua risposta è stata breve ma chiara, non lasciando alcun dubbio: “Vorrei“.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, bisognerebbe però capire se Giovanna nel caso, dovesse accettare la corte di Manuel. Certo è che l’ennesimo intreccio si creerebbe a “Uomini e Donne” dato che Manuel, Giulia, Giulio e Giovanna sono collegati da un percorso che è nato con la Cavaglià e si spera termini con la Abate.