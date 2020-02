U&D, la delusione di Cecilia Zagarrigo: la ragazza spiega cosa è successo

Con il trono di Carlo Pietropoli in atto, di certo per il ragazzo le cose non stanno andando esattamente come sperava. Una delle sue corteggiatrici, che tra l’altro era anche tra le sue preferite, ovvero Cecilia Zagarrigo, ha di recente abbandonato lo studio di “Uomini e Donne“.

La ragazza infatti in una recente intervista concessa al magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato di essersi alzata, in quanto si è sentita altamente ferita, delusa e amareggiata; infatti Cecilia ha aggiunto: “Mi sono sentita persa e volevo solo tornare a casa. Vedevo il suo sguardo assente ed ero interdetta“.

Cecilia infatti è stata accusata da Carlo per i suoi comportamenti, a detta del tronista, poco veritieri, e sotto certi aspetti non sinceri, e impostati. La donna si è sentita non poco offesa da queste parole, e ha deciso di alzarsi dalla sedia e abbandonare lo studio, dietro anche consiglio e manforte di Gianni Sperti.

Tanti sono i sentimenti che attanagliano la ragazza, e se prima il suo cuore sapeva cosa voleva e trascorreva le giornate a pensare a come sarebbe stata la sua vita insieme a Carlo, ora la donna si sente ferita e delusa, e inizia a pensare che forse non andrà come ha sempre sperato. Intanto Cecilia ha anche fatto alcuni apprezzamenti a Daniele Del Moro, affermando che apprezza il modo di fare schietto dell’ex partecipante del “Grande Fratello“.

Sempre in merito a Carlo, Cecilia aggiunge: “Non so più descrivere cosa provo per lui. Sono delusa e amareggiata“, un’esperienza al programma dunque che sta prendendo una brutta piega per Cecilia, che di certo non si aspettava un simile trattamento, tornando a casa da sola e soprattutto in lacrime, venendo accusata in maniera ingiusta, e senza una motivazione plausibile. Non resta che attendere i risvolti di questa storia, e se Carlo possa ritornare da Cecilia, chiedendogli scusa.