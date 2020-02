U&D, il parterre femminile si scaglia contro Marcello. Gemma: "Sta recitando un copione"

Nella puntata del 19 febbraio 2020 di Uomini e Donne, Marcello ha fatto conoscenza con alcune nuove dame arrivate appositamente per conoscerlo; una cosa che ha creato un inevitabile vespaio di polemiche e di attacchi da parte delle dame del parterre femminile. In studio hanno fatto ingresso due ragazze piuttosto giovani per incontrare il cavaliere.

Una cosa che ha meravigliato molti, considerata la differenza d’età che c’è tra il cavaliere e le nuove dame. Marcello, neanche a dirlo, ha deciso di tenerle entrambe. Marcello Michisanti sembra ormai diventato il nuovo protagonista assoluto del parterre maschile del celebre dating show di Maria De Filippi, facendo dimenticare quindi Juan Luis Ciano, il cavaliere arrivato in trasmissione qualche mese fa per frequentare Gemma Galgani.

Il parterre femminile attacca Marcello

La decisione di Marcello ha suscitato una certa diffidenza da parte dei protagonisti di entrambi i parterre. Tra le prime a mostrare una certa stizza c’è stata Simonetta – la dama che Marcello sta frequentando da qualche settimana – che ha attaccato poi il cavaliere una volta manifestata la sua decisione di far rimanere le due nuove arrivate.

L’eccessiva emozione ha fatto si che Simonetta esplodesse in un fiume di lacrime. La dama, infatti, non ha proprio mandato giù il fatto che il cavaliere abbia ricominciato a frequentare Anna Tedesco, dopo averla etichettata in malo modo, dandole perfino del “legnosa“. Simonetta non è stata però l’unica a scagliarsi contro il cavaliere, infatti, anche Valentina Autiero ha attaccato il cavaliere, che però ha replicato dicendo che con lei non ci uscirebbe mai.

La Autiero però non ha dato molta importanza alle parole di Marcello, rispondendo a tono. Ma il momento più esilarante deve ancora venire. Il momento infatti più grottesco e al tempo stesso divertente è stato quello con la torinese Gemma Galgani, la dama che inizialmente Marcello voleva conoscere.

Dopo le prime telefonate e le prime uscite, le cose tra Marcello e Gemma non sono andate per il verso giusto, facendo morire sul nascere quella che poteva essere una storia importante per la torinese. Nel recente passato Gemma ha dovuto incassare un’altra delusione, cioè quella del cavaliere Juan Luis Ciano, l’affascinante italo-venezuelano che ha catalizzato l’attenzione di tutto il parterre femminile, oltre che quella dell’opinionista Tina Cipollari.

Per Gemma non ci sono dubbi sul fatto che il cavaliere sta recitando solo un copione e per questo appare ormai ai suoi occhi come un uomo finto e niente più. La Galgani ha sottolineato una cosa importante, cioè che Marcello le avrebbe chiesto il numero mentre lei stava ancora frequentando Ciano. Un gesto a dir poco inopportuno, poco elegante, che aveva suscitato nella torinese non poche perplessità.