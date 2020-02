U&D, Giovanna Abate tronista: Alessandro Graziani scende per corteggiarla e Sara Shaimi si intrufola

Nella puntata andata in onda il 21 febbraio del trono classico di “Uomini e Donne“, finalmente Giovanna Abate è stata ufficialmente presentata come nuova tronista. Il trono dedicato ai giovani è tornato sul piccolo schermo dopo una lunga pausa per far posto agli over che, con le loro dinamiche e liti trash hanno completamente oscurato il trono classico e lo hanno asfaltato in termini di share.

Dopo la delusione patita ad opera di Giulio Raselli, che non l’ha scelta preferendole la sua rivale Giulia D’Urso, Giovanna è tornata in pompa magna e si è accomodata sull’ambita poltrona rossa. Dapprima è stato mostrato un video della non scelta di Giulio e poi il conseguente sfogo della Abate, che si è concluso con la descrizione del suo uomo ideale e cosa cerca in un ragazzo, una sorta di presentazione insomma.

Ne è seguito un secondo filmato, che ha mostrato la convocazione della Abate con una scusa, da parte della redazione, e una volta in studio, da sola, le è stato proposto il trono. Naturalmente la giovane non se lo è fatto ripetere due volte e subito si è accomodata. Una volta entrata in puntata ha salutato Maria De Filippi e tutti i presenti, Tina Cipollari compresa, che durante il percorso precedente non ha fatto altro che criticarla.

Si è poi passati al capitolo corteggiatori e una ventina di ragazzi sono arrivati per un appuntamento al buio. Il primo a scendere le scale è stato Alessandro Graziani, noto ormai al pubblico grazie alla vicenda Serena Enardu- Pago. Naturalmente Giovanna lo ha adocchiato, ma la sua rivale di trono, Sara, si è subito intrufolata asserendo che aveva già in passato chiesto alla redazione di Alessandro, in quanto lo aveva notato a “Temptation Island Vip“.

Giovanna si è subito irrigidita e ha esclamato: “Ok! In amore e in guerra tutto è lecito“. Alessandro ha ribadito di essere arrivato per un appuntamento al buio e che non si preclude alcuna possibilità, nemmeno quella di conoscere Sara. Insomma il trono di Giovanna è appena iniziato e sicuramente ne vedremo delle belle.