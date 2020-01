U&D, Gemma scatenata in pista con Mattia. L’attacco di Tina: "Hai l’intimo?"

Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“, è tornata a divertire e a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo nel corso dell’ultima puntata dell’ormai celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, dimostrando ancora una volta che, nonostante i suoi 70 anni, può far invidia ad una ragazzina.

E’ cosa nota il fatto che la dama torinese si tiene in grande forma anche grazie alla sua passione per la danza; Gemma, infatti, nel corso della puntata di venerdì 24 gennaio 2020, si è lasciata andare ad un balletto con l’aitante cavaliere Mattia, che ben presto ha assunto delle sfumature piccanti e sensuali. Un fuoriprogramma che ha stemperato non poco i toni accesi registrati fino a qualche istante prima in studio.

Gemma si scatena in pista con Mattia

Gemma, che ha di recente chiuso la frequentazione anche con il cavaliere Marcello, ha sfoggiato in puntata un look audace, infatti la dama ha scelto per l’ultima puntata settimanale del Trono over un abito stile redingote di colore rosso fiammante, piuttosto fasciante, tanto da metterne in evidenze l’invidiabile silhouette.

Il remix del celebre brano “The Rhythm Of The Night” dei Black Eyed Peas sembra essere stato molto apprezzato dai rispettivi parterre, che si sono lasciati andare a ballare sulle note del popolare pezzo; tra queste anche la torinese che, invitata da Maria a ballare da sola al centro dello studio, ha proposto a Tina di seguirla in pista. Anche se l’opinionista non ha voluto stavolta raccogliere la proposta di Gemma, preferendo rimanere in panchina a lanciare nuove frecciatine nei confronti della Galgani.

Maria ha quindi chiesto a Mattia di ballare insieme a Gemma; i due in pista hanno dato sfoggio non solo di grande abilità nel ballo ma anche di grande affiatamento, regalando così ai telespettatori dei momenti esilaranti ed inaspettatamente sensuali e piccanti. L’ironia dissacrante della Cipollari non è però mancata neanche in questa occasione.

Mentre Gemma ballava con Mattia, infatti Tina ha controllato se Gemma indossasse la biancheria intima, che piccata ha replicato: “Lo porto sempre”. Per esser certa che Gemma indossasse veramente l’intimo, durante il ballo la Cipollari ha tentato di alzare il vestito alla torinese per verficare, quindi ha esclamato: “Oggi portava l’intimo“.

Poi l’irriverente opinionista ha chiosato, facendo notare al pubblico presente che Gemma avrebbe perfino cambiato voce dopo il ballo con Mattia, che Tina ha definito “la voce del se…o“. Per la bionda opinionista Gemma cambierebbe completamente atteggiamento quando si avvicina ad un uomo, in tal senso le sue parole: “Quando ha un contatto, anche così fisico, con uno giovane perde la testa“.