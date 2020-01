Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 21 gennaio: la gelosia di Gemma Galgani

Martedì 21 gennaio 2020 si è registrata una nuova puntata del dating show più seguito della televisione italiana, cioè Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento del fortunatissimo format è stato dedicato interamente al Trono Over, dove a tenere banco è ancora la dama Gemma Galgani, che ormai sembra aver chiuso definitivamente con Juan Luis aprendosi a nuove conoscenze, come quella con Marcello e per ultimo Emanuele, un nuovo cavaliere arrivato per lei la scorsa settimana.

Della new entry si sa già che fa il personal trainer e che in passato faceva il fotomodello, praticava il karate e organizzava gare di ballo. Grazie alle talpine del “Vicolo delle news” apprendiamo che Gemma sembra non aver particolarmente gradito l’incontro con il nuovo cavaliere, poiché Emanuele, parlando della sua prestanza fisica, le ha detto che è un uomo molto attivo anche sessualmente.

Gemma sotto attacco

Dopo aver disquisito a lungo sulla questione, Antonella – l’ex rivale in amore di Gemma in quanto entrambe per un periodo frequentavano Jean Pierre – ha chiesto di ballare con il nuovo cavaliere, considerata la passione del ballo che entrambi condividono. Ma sembra proprio che Emanuele abbia fatto colpo anche su un’altra dama del parterre femminile di Uomini e Donne, tanto che la Galgani non cela la sua irritazione.

Come sempre l’opinionista Tina Cipollari alimenta la gelosia della Galgani, proponendo il ballo del cocco a Antonella e Emanuele, dando così inizio ad un momento estremamente esilarante che ha la durata di circa 40 minuti, coinvolgendo anche dei volti cari al grande pubblico televisivo di Canale 5, cioè gli ex ragazzi di “Amici” quali Umberto, Francesca, Simone e Arduino che hanno affiancato Carlotta, Valentina A., Gemma, Veronica, Aurora.

Dopo l’ultima puntata Gemma si è lasciata andare alla tensione accumulata in studio, quindi in camerino, davanti alle telecamere, ha raccontato tutta la sua amarezza per i continui attacchi ricevuti durante la sfilata. Ancora una volta la dama è al centro delle frecciatine al vetriolo dell’opinionista Tina Cipollari, che non sembra avere alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra.