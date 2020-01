Anticipazioni U&D over: Ida e Riccardo ospiti in studio, mentre una nota dama fa volare scarpe e biscotti

Il giorno 21 gennaio una nuova incandescente puntata del trono over di “Uomini e Donne” è stata registrata e ancora una volta il trash ha toccato livelli altissimi. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews.it” sono arrivate le anticipazioni e davvero ne sono successe di tutti i colori, tra lanci di scarpe e biscotti, discussioni forti e lacrime.

Ospiti in studio, Ida e Riccardo, i quali hanno raccontato come procedono le cose tra loro. Maria ha mandato in onda un filmato nel quale Riccardo donava l’anello ad Ida, lei glielo restituiva dicendogli che era corretto che a tenerlo fosse lui, infine la famosa storia Instagram nel parcheggio, nella quale lui le rifà la proposta e lei finalmente accetta, indossando il famoso anello.

I due entrano in studio mano nella mano, felici e raggianti e raccontano come procedono le cose tra loro. Le liti non mancano affatto e l’ultima ha visto, indirettamente, coinvolta Gemma. Difatti durante il giorno del settantesimo compleanno della Galgani, Riccardo non le ha fatto gli auguri e Ida si è risentita della cosa affermando che Gemma è la sua migliore amica e ci teneva che Guarnieri facesse questo gesto nei suoi riguardi.

Riccardo a sua volta l’ha accusata di non aver fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti che in settimana hanno compiuto gli anni, anche se lui non glielo ha rinfacciato. Si è poi alzato e ha chiesto a Gemma se le fossero mancati i suoi auguri e ha approfittato del momento per farglieli, anche se in ritardo. Lui ha annunciato che sta valutando diverse proposte di lavoro, alcune sono lontane da Brescia e per tale ragione non le ha proprio prese in considerazione.

E nel mentre, rivolgendosi ad Ida le ha detto: “Quelle che ti ho fatto vedere stamattina” e lei prontamente ha gli risposto: “Ma quali? Io non ho visto nulla” e lui ha replicato: “Come no! Te le ho fatte vedere stamattina” e il momento è motivo di litigio tra i due. Maria allora ha cercato di stemperare la tensione e ha avviato il ballo. Una volta terminato, Gianni gli ha chiesto di restare e di accomodarsi accanto a lui e la coppia ha accettato di buon grado. Durante la puntata si sono mostrati mano nella mano e a più riprese si sono scambiati qualche bacio.

In chiusura di puntata, Barbara è stata la protagonista di un siparietto super trash. Andando con ordine, la De Santi ha raccontato di un’uscita con il cavaliere Marcello, sono stati a cena insieme, ma non ha notato interesse nei suoi riguardi dato che subito l’ha riportata in albergo. L’uomo si è giustificato asserendo che era stata Barbara a dargli di non stare bene e per tale ragione l’aveva riaccompagnata, sostanzialmente le due versioni non coincidono e da ciò ha preso il via un momento di alta tensione.

L’uomo ha iniziato a puntare il dito contro Barbara, accusandola di essere sempre indaffarata e di non avere tempo per lui, mentre per le amiche è sempre disponibile e a quel punto i due si accusano vicendevolmente. Lei gli ha lanciato un biscotto in faccia, biscotto che una signora del pubblico le aveva offerto a causa di un calo di zuccheri e nel riaccomodarsi le si è incastrato il pantalone sotto il tacco, la caduta era inevitabile ma per fortuna Barbara riesce ad evitarla.

Nel frangente Marcello continuava ad accusarla e allora la De Santi accecata dalla rabbia gli ha lanciato una scarpa. Armando l’ha raccolta e nel porgergliela le ha detto che lo ha sempre accusato di compiere gesti sconsiderati, ma lei è assolutamente peggio. A quel punto è intervenuto Gianni il quale ha rimproverato Barbara sul lancio del biscotto e la dama per tutta risposta si è alzata, lo ha raccolto e lo ha ingerito, noncurante dei germi.

Tutto ciò ha portato Barbara ad accusare nuovamente Armando e a minacciarlo sul fatto che prima o poi porterà le prove di una sua relazione fuori dagli studi e in contemporanea ha accusato di falsità tutti gli uomini del parterre maschile. Dopo tutto ciò, Maria De Filippi ha chiuso il sipario e dato appuntamento alla prossima registrazione trash. Per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda della puntata.