U&D: Gemma Galgani porta le sue foto da giovane e litiga con Tina

Una nuova, incandescente puntata del trono over di “Uomini e Donne” è andata in onda il 28 gennaio e come da consuetudine, la prima parte è stata dedicata a Gemma Galgani. L’opinionista Tina Cipollari, da sempre sua acerrima nemica, ha iniziato con il botto, litigando a più riprese con la Galgani, non appena quest’ultima ha messo piede in studio.

Una volta entrata, Gemma ha salutato tutti e Tina l’ha subito attaccata: “Non dire a me buonasera che ti mando a quel paese subito, appena entri. A me non mi guardare proprio“. La Galgani stupita le ha risposto e ancora una volta ha accusato Tina di attaccarla senza motivo e di distorcere la realtà nei suoi riguardi.

La Galgani, rivolgendosi a Maria, le ha chiesto: “E’ nervosa a causa della bilancia?” e subito la Cipollari, inviperita l’ha nuovamente attaccata: “Pensa per te, che io non ho mai dovuto elemosinare niente come te, bella mia!“. L’intervento della De Filippi è stato provvidenziale, la quale ha introdotto l’argomento fotografie. Gemma infatti ha portato le foto di quando era giovane, per mostrare a Tina che non ha le labbra rifatte.

Sul led sono apparse le foto e per tutta risposta Tina ha chiosato: “Non è lei!“. Tra le due donne lo scontro è stato acceso e infuocato e come sempre si sono accusate a vicenda. Tina ha tacciato Gemma di falsità e di negare l’aver fatto punture alle labbra, mentre Gemma ha smentito le accuse lanciate dalla sua nemica e come sempre la polemica è divampata.

Tina ha trovato sciocco il paragone tra la foto del passato e la Gemma di oggi: “Ma che paragone puoi fare con una foto di 80 anni fa!”. Maria De Filippi è intervenuta tra le due donne, che come sempre si sono avvicinate parecchio. La Cipollari ha accusato la sua nemica di screditare le altre donne e ha chiesto che venissero mandate in onda le immagini di quando Gemma è arrivata per la prima volta in trasmissione, asserendo: “Sembravi nonna Belarda!“.

Archiviata la polemica, Maria ha detto a Gemma che un nuovo corteggiatore era lì per conoscerla e così il signor Emanuele è entrato in studio. Ha 69 anni e Tina ha ritenuto che a Gemma non piacesse in quanto suo coetaneo. L’uomo ha raccontato un pò di sè, soffermandosi molto – avallato da Gemma- sulla sua passione per la musica e il ballo e a quel punto è ancora una volta intervenuta Tina intimandogli di chiuderla così e la lite con Gemma è andata nuovamente in scena. La tensione è stata stemperata da Maria che ha chiesto a Gemma e Emanuele di ballare.