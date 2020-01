Nei giorni 8 e 9 gennaio nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono andate in onda e abbiamo assistito ad un acceso confronto tra le dame Gemma e Aurora. Dopo la resa dei conti tra Gemma e Juan Luis, accusato di essere approdato in trasmissione non per corteggiare la Galgani ma per prenderla in giro, Gemma si è mostrata visibilmente provata per tutta la puntata.

E mentre Juan Luis ha chiesto a Maria De Filippi di poter conoscere, prima di andar via, almeno il nome di chi gli ha inviato dei fiori anonimi durante tutto il periodo in cui è rimasto in trasmissione, Gemma si è resa protagonista di un confronto non poco acceso con Aurora, l’unica ad aver difeso Juan Luis dopo che quest’ultimo è stato smascherato dalla stessa Galgani.

A dare il via allo scontro è stata proprio Gemma e prima che iniziasse a parlare Aurora ha sbottato: “Non c’è niente da fare“, alla richiesta di Maria De Filippi sul perchè di quella frase, la dama ha asserito: “Perchè sta sempre ad attaccare che pensasse a se stessa, prima mi fissava e mi ha detto che se avevo qualcosa da dire dovevo dirla con il microfono“, Gemma si è subito difesa: “Dato che tu sei falsa, le cose le dici quando il microfono è spento” e Aurora ha ribattuto: “Pensa alle tue insicurezze” e Gemma ha proseguito ribattendole che le sue insicurezze le tiene per sè e lei farebbe meglio a pensare alle sue.

La Galgani ha poi chiosato: “Sei la falsità fatta in persona“. La discussione è poi virata verso il discorso età, con Aurora che ha sottolineato ancora una volta la differenza anagrafica esistente tra lei e Gemma. In difesa di Aurora è accorso Juan Luis, mentre Tina è intervenuta senza perdere l’occasione di attaccare la Galgani concordando sul fatto che si sia fatta umiliare in questa occasione.

Ha poi aggiunto che troppe volte si è fatta umiliare anche in passato e Gemma le ha subito risposto per le rime, asserendo che in tutte le storie ci ha sempre creduto. Juan Luis è intervenuto dichiarando che sono stati i comportamenti della Galgani ad averlo allontanato e Tina ha colto la palla al balzo per ribadire a Gemma come sia lei ad allontanare gli uomini.

Ha poi dato un consiglio alla sua nemica, dicendole che dovrebbe farsi corteggiare dagli uomini senza perdere la testa fin dal loro primo incontro. Le ha detto di dover aspettare e andarci con i piedi di piombo, senza esagerare subito. Insomma ancora una volta il trono over di “Uomini e Donne” si è confermato leader del trash.