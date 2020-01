Uomini e Donne over, Armando dichiara: "Con Veronica è finita per sempre"

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, è approdato da qualche anno e fin da subito si è fatto notare per il suo carattere forte e deciso. E’ stato protagonista di numerosissime liti sia con i suoi colleghi di parterre maschile e femminile, sia con gli opinionisti Tina e Gianni.

Ha frequentato diverse donne e in molti lo accusano di non concludere nulla una volta arrivati al dunque, perchè fuori avrebbe una storia ormai avviata. La sua ultima frequentazione è stata Veronica Ursida, anche se tra i due le cose sembrerebbero essere definitivamente naufragate, alla luce non solo di quanto andato in onda nelle ultime puntate, ma in virtù anche delle ultime registrazioni; ormai il loro percorso ha intrapreso un punto di non ritorno.

A parlare della relazione, che è durata qualche mese, è lo stesso Armando, il quale ha rilasciato un’intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” spiegando come tra lui e Veronica la rottura sia ormai definitiva. Tra loro le cose non sono sempre andate per il verso giusto, liti e discussioni hanno prevaricato, ma adesso sembrerebbe che il punto di non ritorno sia stato messo.

Armando ha utilizzato parole dolci ad indirizzo della Ursida, definendola una persona davvero gentile e indubbiamente bella. Ha poi spiegato cosa tra loro non ha effettivamente funzionato, dichiarando: “Lei mi ha sminuito non capendo che non le ho mancato di rispetto, forse è stata l’unica donna che non ho mai screditato a Uomini e Donne. Lei non è stata cattiva nei miei confronti, ma è stata in più occasioni poco chiara“.

Sono stati questi i motivi che hanno spinto Armando a proseguire per la propria direzione. L’uomo si è inoltre domandato per quale motivo Veronica abbia avuto difficoltà nell’ammettere di averlo baciato, ma forse un confronto privato potrebbe far bene ad entrambi. Oggi il cavaliere si dice certo di aver bisogno di una donna che manifesti tutto ciò che prova e soprattutto che sappia proteggerlo e non attaccarlo, come invece è accaduto con Veronica.