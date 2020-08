U&D, Fabrizio Corona sul trono: Maria De Filippi ci starebbe pensando

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente non credo che Fabrizio Corona possa fare al caso di una trasmissione come "Uomini e Donne". Forse la strada più giusta è quella di continuare con volti sconosciuti o noti allo stesso programma, ma trascendere in personaggi come Corona non penso sia la mossa giusta. Ovviamente Maria De Filippi sa bene quello che fa.