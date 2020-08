U&D, Alessandro Basciano è il nuovo tronista

La nuova stagione di “Uomini e Donne” sta per partire. I motori sono caldi e i lavori ultimati. La data ufficiale della prima registrazione c’è: è giovedì 27 agosto, così come ci sono i tronisti. Difatti, pochi giorni fa la redazione ha dato il via ad una nuova formula che vede coinvolti tre ragazzi, ovvero Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

Di questi tre ragazzi, solo due siederanno sull’ambita poltrona rossa e sarà il pubblico da casa a decidere i fortunati. Se da un lato vi sono due poltrone per tre, dall’altro una sembrerebbe essere di Alessandro Basciano. Basciano, aveva già sfiorato il trono durante la scorsa stagione, quando la tronista Giulia Quattrociocche non lo scelse e tutti chiesero che venisse concessa un’opportunità anche al giovane. Maria De Filippi disse che ci avrebbe pensato, ma poi non se ne fece più nulla.

Adesso però, dopo una parentesi a “Temptation Island” come tentatore, sembrerebbe che la “gavetta” di Alessandro sia compiuta e che finalmente questo sia il momento propizio per vivere l’esperienza del trono. La notizia è stata data per certa dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la quale certa della presenza di Basciano a “Uomini e Donne”, ha annunciato: “Alessandro Basciano è ufficialmente uno dei nuovi tronisti“.

Ma non è tutto. La pagina Instagram ha anche svelato qualche particolare in più sui troni della prossima stagione, dichiarando: “I primi due tronisti saranno le due persone tra le 3 che sono su Witty (ovvero i volti sconosciuti). Invece il quarto dovrebbe essere una donna“. Dunque, i tronisti di questa stagione saranno 4: due tra i tre nomi che circolano su “WittyTv”, Alessandro Basciano e una donna, la cui identità resta al momento ignota.

Ricordiamo che quest’anno, complice la mossa obbligatoria ma vincente dello scorso anno, ovvero un ibrido tra trono classico e over a causa del Coronavirus, si dovrebbe proseguire su questa strada. Non resta dunque che attendere le anticipazioni della registrazione della prima puntata, per scoprire cosa accadrà in questa stagione di “Uomini e Donne” che già si preannuncia bollente: a partire dalla resa dei conti tra Gemma e Nicola, fino alla presentazione dei nuovi tronisti.