U&D, programmata ufficialmente la data della prima registrazione

È tutto pronto per la nuova stagione di “Uomini e Donne“. Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, prenderà il via a metà settembre, ma le registrazioni, come da prassi, dovrebbero partire prima. E proprio la data della prima registrazione è stata ufficialmente svelata, segno questo che manca davvero poco per scoprire come hanno trascorso l’estate dame e cavalieri.

La scorsa stagione si è conclusa con un ibrido tra trono classico e over, situazione necessaria a causa del Coronavirus ma che in realtà si è rivelata essere una mossa vincente. Gli ascolti hanno dato ragione alla De Filippi e sembrerebbe che anche quest’anno si dovrebbe proseguire sulla stessa lunghezza d’onda, anche se nulla è stato confermato.

Se ben presto assisteremo alla resa dei conti tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alle vicende di dame e cavalieri e sicuramente ne conosceremo di nuovi, già tre papabili tronisti sono stati presentati. Si tratta di Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei, tra loro solo due siederanno sull’ambita poltrona rossa e sarà il pubblico a decidere chi.

Ma se diverse novità sono all’orizzonte, quando potremo assistere a tutto ciò? Almeno, quando ci sarà la prima registrazione? E’ presto detto, la prima registrazione della nuova stagione di “Uomini e Donne”, salvo imprevisti, avverrà giovedì 27 agosto. A rivelare questo importantissimo dettaglio è stata la pagina Instagram “UominieDonneclassicoeover“.

Dalla pagina si legge: “Ufficiale: la prima registrazione di Uomini e Donne sarà il 27 agosto“. Se la prima registrazione avverrà il 27 agosto, il pubblico potrà vedere sul piccolo schermo quanto accaduto, soltanto a partire da lunedì 14 settembre. Insomma, bisogna attendere solo un po’ e poi la nuova stagione di “Uomini e Donne” prenderà il via, pronta ad allietare il primo pomeriggio degli italiani.

In studio vedremo insieme sia dame e cavalieri, che tronisti e corteggiatori. Queen Mary, che si sta godendo gli ultimi giorni di relax in vacanza è pronta per affrontare la nuova stagione televisiva, stagione che per quanto le riguarda, partirà proprio giovedì 27 agosto con la registrazione della prima puntata di “Uomini e Donne”.