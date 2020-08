U&D, Lorenzo Amoruso possibile opinionista. Parla Manila Nazzaro

La coppia composta dall’ex calciatore, Lorenzo Amoruso e dall’ex Miss Italia, Manila Nazzaro è stata apprezzata da tutti durante l’ultima edizione di “Temptation Island”. Lorenzo e Manila hanno lasciato mano nella mano l’isola delle tentazioni, ma il docu-reality è servito alla coppia anche per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Il risultato è stato ottenuto, difatti sia Manila sia Lorenzo sono stati eletti migliori partecipanti di “Temptation Island”. La Nazzaro con la sua semplicità, educazione, serietà e pacatezza ha conquistato tutti, sia dentro che fuori il villaggio delle fidanzate. Amoruso invece è stato il saggio del gruppo, colui che ha dispensato consigli ai suoi compagni quando c’era da farlo, ha attaccato quando c’era da attaccare e si è comportato in maniera magistrale.

Il popolo del web ha chiesto a gran voce che la collaborazione professionale tra Amoruso e Maria De Filippi possa proseguire. In particolare Lorenzo è stato eletto come nuovo opinionista di “Uomini e Donne”. L’ex calciatore si è detto interessato a commentare un qualcosa diverso dal calcio (Lorenzo è commentatore in tv delle partite di calcio) e la stessa Queen Mary, secondo voci di corridoio, ci starebbe seriamente pensando.

Amoruso potrebbe prendere il posto di Tinì, l’opinionista del trono over che poco interviene. Sulla faccenda si è espressa anche Manila Nazzaro, la quale intervistata da “Blogo”, ha dichiarato: ” Lorenzo a Uomini e Donne? Sarebbe bello, sarebbe un elemento nuovo, sarebbe simpatico: io lo vedrei molto bene; ed è bello che sia stata la gente sui social a chiederlo“. La Nazzaro si è detta d’accordo su una possibile partecipazione del suo compagno a “Uomini e Donne”, nelle vesti di opinionista.

Insomma, il pubblico lo vuole, la De Filippi ci sta riflettendo, Lorenzo si è detto incuriosito e Manila lo vedrebbe come un ‘nuovo elemento’; che già qualcosa bolle in pentola? Chissà forse Amoruso e Queen Mary si saranno già incontrati in gran segreto per discutere della faccenda. Non resta dunque, che attendere la messa in onda della nuova stagione del talk show dei sentimenti più famoso della televisione italiana, per scoprire se Lorenzo Amoruso sarà o meno il nuovo opinionista.