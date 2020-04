U&D: arrivano una proposta di matrimonio e un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Anche durante la messa in onda della puntata di “Uomini e Donne” del 27 aprile, ne abbiamo viste delle belle. Come da consuetudine, al centro della scena vi sono state le infinite discussioni tra la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari e ancora una volta, le due donne se ne sono dette di tutti i colori, con accuse e parole forti.

Nonostante il nuovo format non convince più di tanto, difatti gli ascolti sono colati a picco, e anche se dal prossimo 4 maggio dovrebbe tornare in onda la formula classica, Tina e Gemma non le ferma nessuno. Il motivo dell’acredine è come sempre il comportamento che Gemma assumerebbe, a detta di Tina, nei riguardi dei sui corteggiatori, corteggiatori di cui per giunta non conosce assolutamente nulla e verso i quali si mostra troppo coinvolta.

Ciò che però ha stupito durante la puntata del 27 aprile è la proposta di matrimonio giunta ad indirizzo della Galgani. Naturalmente si tratta di un momento nel quale si fantasticava e il corteggiatore “Pantera“, ha viaggiato con la fantasia proprio in tal senso. Il cavaliere ha utilizzato l’arma dei fiori d’arancio per far breccia nel cuore della dama torinese, chiedendole se in futuro abbia intenzione di sposarsi.

Il commento dell’uomo è diretto: “Se un giorno ti dovessi sposare, come ti piacerebbe farlo? Io vorrei un matrimonio pazzo“. La Galgani resta stupita, ma allo stesso tempo affascinata, Gianni giustifica la cosa asserendo che la prospettiva è futuristica, chi invece è esplosa è stata Tina. La vamp difatti non crede a questi uomini e soprattutto si domanda per quale ragione non si siano fatti vivi prima, aggiungendo poi: ” Io aspetterò con ansia il giorno in cui questi uomini si presenteranno“.

Nel mentre per la Galgani è arrivato, sempre attraverso la chat, un nuovo cavaliere. Il suo nickname è “Sogno positivo“, l’uomo ha raccontato di avere 65 anni, di essere un direttore di banca in pensione, vedovo e innamorato dell’amore. Dai primi approcci sembrerebbe che anche “Sogno positivo” abbia incuriosito Gemma, anche se poi la magia del momento è stata interrotta dall’ennesimo scontro con la Cipollari e dalle ennesime lacrime versate dalla Galgani.