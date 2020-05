U&D, Alfonso Signorini sulla conoscenza tra Gemma e Sirius: "Sono stravolto!". Maria De Filippi deve intervenire

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda venerdì 8 maggio, Alfonso Signorini è entrato in studio virtualmente tramite una video chiamata e ha assistito alla proposta di matrimonio di Sossio alla sua Ursula. Prima però di questo tanto atteso momento, c’è stato un siparietto molto divertente che ha coinvolto anche Gemma e Sirius.

In pratica, appena aperto il collegamento con Signorini, Tina non si è fatta scappare l’occasione di aggiornare il re degli scoop del nuovo amore della Galgani: “Alfonso ho uno scoop per te Gemma si è fidanzata con un 25enne“, e subito Maria De Filippi l’ha corretta precisando che il ragazzo di anni ne ha 26.

Uomini e Donne, Alfonso Signorini commenta la conoscenza tra Sirius e Gemma

Signorini, a questo punto, ha commentato in maniera goliardica con un serafico: “Sono stravolto…“, interpretando alla perfezione lo sbigottimento che regna sovrano tra gli utenti del web circa questa storia un po’ bislacca. La Cipollari poi passa alle presentazioni e descrive Nicola Vivarelli – in arte Sirius – come il fidanzato di Gemma, ma anche questa volta la De Filippi aggiusta il tiro e precisa che non sono ancora ufficialmente fidanzati.

Signorini, comunque, non bada a questo particolare e con fare solenne: “Io benedico la vostra coppia“, ma ancora una volta si rende necessario l’intervento di Maria De Filippi che dovrà ripetere le parole di Alfonso a causa del segnale internet un po’ ballerino. Non contento, poi, il conduttore del “Grande Fratello Vip” infonde in Gemma una buona dose di ottimismo e carica con un motivante: “Gemma vai avanti!“.

Come se la dama piemontese non attendesse altro, queste parole vengono accolte con entusiasmo e gratitudine, sollevata dal fatto che per la prima volta qualcuno non le rema contro: “Grazie Alfonso, io ho una forte stima per Alfonso dividiamo anche la passione per la lirica”, gongola felice.

Dopo la benedizione di Signorini, la Galgani spigherà le vele e si lascerà cullare dalle onde di questo mare sognante, ma in molti le augurano di non naufragare su un’isola deserta e di ritrovarsi di nuovo sola a doversi leccare le ferite.