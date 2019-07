Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli come possibile giurata del programma

Dal momento che nella giornata di mercoledì 3 luglio sono stati diramati i nuovi palinsesti Mediaset, i telespettatori possono contare su tantissime novità, ma anche qualche conferma. Tra le conferme, vi è sicuramente il programma Tu sì que vales che si avvale di una nuova giurata al posto di Iva Zanicchi.

Sul web circolavano già voci sul fatto che la Zanicchi non ci sarebbe stata e ora è giunta la conferma. A fugare ogni dubbio in merito, ci ha pensato il direttore generale dei contenuti Mediaset per la prossima stagione 2019-2020, affermando che nel programma Tu sì que vales che occupa il sabato sera d Canale 5 a partire da settembre, “Come giurata popolare ci dovrebbe essere la Ferilli…”

Sabrina Ferilli, nota attrice, non è la prima volta che veste i panni di giurata, dal momento che ha già presieduto a questo ruolo durante il serale di Amici di Maria De Filippi in cui giudicava i giovani talenti in gara nelle categorie della Danza e del Canto del talent. Alessandro Salem, direttore generale, con l’entrata della Ferilli, ha dato conferma alle voci di un allontanamento della Zanicchi, come alcuni rumors già circolavano.

A proposito sempre di Tu sì que vales, oltre alla presenza di Sabrina Ferilli, è confermata anche quella del cast precedente con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, mentre a detta di Salem, con Teo Mammucari si sta negoziando. Insomma, non si sa se il conduttore presenzierà alla prossima stagione dal momento che non è ancora stato raggiunto un accordo in tal senso.

Non sappiamo se sia in lizza per altri programmi, dal momento che il programma La pupa e il secchione per cui era tra i papabili come conduttore, è stata scalzata dalla presenza di Paolo Ruffini che sarà il mattatore della trasmissione che torna nuovamente sugli schermi Mediaset. Nel frattempo, Sabrina Ferilli, oltre a essere una grande attrice, è sempre molto attiva nel sociale al punto che ha deciso di presenziare all’evento Benvenuti al Rione Sanità di Napoli ammettendo che i racconti e le storie di queste persone l’hanno toccata nel profondo e vuole dare testimonianza.