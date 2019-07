Palinsesti Mediaset: Pier Silvio Berlusconi conferma "Domenica Live", ma Barbara D’Urso dovrà prendere una decisione

I palinsesti Mediaset per la stagione televisiva del 2019/2020 sono stati decisi durante una conferenza stampa che si è tenuta martedì 2 luglio. Pier Silvio Berlusconi, soddisfatto per i risultati raggiunti dalle sue reti, ha confermato la presenza di molti programmi, tra cui “Live – Non è la D’Urso“.

Ha rivelato, inoltre, di aver preso la decisione mandare in onda in prima serata “LIve”, tra lo stupore di tutti. La scommessa è stata vinta e il programma ha ottenuto quel successo sperato che lo ha riconfermato per la nuova stagione di Canale 5. Al comando ci sarà sempre l’instancabile Barbara D’Urso e l’unica cosa ancora da decidere è il giorno in cui sarà trasmesso.

La D’Urso avrà di nuovo l’onore e l’onere di capitanare diversi programmi: “Pomeriggio Cinque“, “Grande Fratello” e, appunto, “Live – Non è la D’Urso“. Resta fuori solo “Domenica Live” che, seppur confermata nei palinsesti, non sembra essere tra le priorità della rete ammiraglia Mediaset.

Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi passa la palla a Barbara D’Urso per la conduzione di “Domenica Live”

Pier Silvio Berlusconi ha tenuto a precisare che, pur avendo confermato la presenza di “Domenica Live”, lascia la decisione finale a Barbara D’Urso: “Domenica Live è confermata nel solito orario, ma Barbara D’Urso ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di decidere se ce la fa o meno. La domenica per noi è la fascia meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà”.

La palla, quindi, è passata alla D’Urso e staremo a vedere quale decisione prenderà, considerando che “Live – Non è la D’Urso” è molto simile al contenitore della domenica pomeriggio, quindi la conduttrice potrebbe propendere per concentrarsi su un solo format. Ma la sua energia lavorativa sembra essere infinita, quindi la decisione non è di certo scontata. Quel che è certo è che la Carmelita nazionale dovrà prepararsi per arrivare in piena forma e affrontare la mole di lavoro che l’attende a partire dal prossimo settembre.